Bitget TradFi 통한 일일 거래량 40억 달러로 두 배 급증… 암호화폐 트레이더들의 글로벌 시장 유입 가속

빅토리아 세이셸, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget은 1월 21일 기준 Bitget TradFi의 일일 거래량이 40억 달러로 사상 최고치를 기록했다고 밝혔다. 이번 급격한 성장세는 글로벌 시장 변동성이 확대되는 가운데, 암호화폐 기반 트레이더들이 익숙한 환경 안에서 전통 자산으로 눈을 돌리고 있음을 보여주며 트레이더 행동의 뚜렷한 변화를 반영한다.

성장 속도 역시 두드러진다. Bitget TradFi는 1월 8일 일일 거래량 20억 달러를 처음 돌파한 이후 불과 2주 만에 거래 규모가 두 배로 확대됐다. 이는 금속, 원자재, 지수, 외환(FX) 등 전통 금융 자산을 플랫폼 내에서 거래하려는 수요가 강하고 지속적으로 이어지고 있음을 보여준다. 사용자들은 TradFi를 단순한 부가 기능이 아닌 핵심 거래 수단으로 활용하며, 실시간 시장 상황에 대응해 암호화폐 시장과 글로벌 금융 시장을 유연하게 오가는 전략을 적극적으로 구사하고 있다.

금(Gold) CFD인 XAUUSD는 Bitget TradFi에서 가장 활발하게 거래되는 상품으로, 여전히 거래 비중 1위를 차지하고 있다. 관련 데이터는 트레이더들이 금을 단순한 가치 저장 수단이 아니라, 이벤트에 민감하게 반응하는 단기 전략용 자산으로 활용하고 있음을 보여준다. 거래량 급증 시점은 주요 거시경제 뉴스와 밀접하게 맞물려 나타나며, 불확실성이 확대되는 국면에서 금이 단기 포지셔닝을 위한 전술적 수단으로 기능하고 있음을 다시 한번 확인시킨다.

Bitget TradFi는 바로 이러한 시장 환경을 겨냥해 설계됐다. 이용자들은 암호화폐 수준의 속도와 유연성을 바탕으로 글로벌 자산을 거래할 수 있으며, 거시경제 이벤트를 즉각적인 기회로 전환할 수 있다. 하나의 계정 안에서 비트코인에서 금으로, 알트코인에서 글로벌 지수로 자유롭게 이동할 수 있어 플랫폼이나 거래 방식의 전환 없이 통합된 트레이딩 경험을 누릴 수 있다. 그 결과, 이벤트 중심 시장에 최적화된 단일화된 거래 환경이 구현됐다.

이번 성과는 디지털 자산과 전통 금융 시장을 하나의 플랫폼 안에서 연결하겠다는 Bitget의 UEX 비전을 잘 보여준다. 암호화폐 트레이더들이 온체인 변동성 너머의 글로벌 거시 신호에 점점 더 주목하는 가운데, Bitget TradFi는 이러한 시장 변화에 실시간으로 대응할 수 있는 연결 고리로 부상하고 있다. 일일 거래량의 급증은 멀티자산 트레이딩 수요가 확대되며, 암호화폐 기반 이용자들이 글로벌 금융 시장에 참여하는 방식 자체가 재편되고 있음을 분명히 보여준다.

