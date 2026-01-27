Volum Harian Bitget TradFi Meningkat Dua Kali Ganda kepada AS$4 Bilion, Menandakan Lonjakan Pedagang Kripto ke Pasaran Global

VICTORIA, Seychelles, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, peneraju Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, mengumumkan bahawa Bitget TradFi telah mencapai paras tertinggi baharu sepanjang masa dengan volum dagangan harian sebanyak $4 bilion pada 21 Januari. Pecutan pesat ini menandakan perubahan ketara dalam tingkah laku pedagang, apabila pengguna kripto asal semakin beralih kepada aset tradisional untuk mengurus turun naik pasaran global dalam persekitaran yang lebih dikenali.

Kadar pertumbuhan ini amat ketara. Pada 8 Januari, Bitget TradFi buat pertama kali melangkaui $2 bilion dalam volum harian. Dalam tempoh dua minggu berikutnya, aktiviti dagangan meningkat dua kali ganda, mencerminkan permintaan kukuh dan berterusan terhadap akses atas platform kepada logam, komoditi, indeks serta FX. Daripada menganggap TradFi sebagai ciri sampingan, pengguna kini mengintegrasikannya secara langsung ke dalam strategi dagangan mereka, bergerak dengan lancar antara kripto dan pasaran global sebagai tindak balas terhadap peristiwa masa nyata.

Gold CFD (XAUUSD) terus mendominasi aktiviti, sekali gus muncul sebagai produk yang paling aktif didagangkan di Bitget TradFi. Data menunjukkan bahawa pedagang menggunakan emas sebagai instrumen pantas yang dipacu peristiwa, bukannya sekadar penyimpan nilai pasif. Lonjakan volum selalunya sejajar dengan tajuk utama makro, sekali gus mengukuhkan peranan emas sebagai instrumen taktikal untuk penentuan kedudukan jangka pendek ketika tempoh ketidakpastian.

Bitget TradFi dibangunkan khusus untuk persekitaran ini, membolehkan pengguna memperdagangkan aset global dengan kelajuan dan fleksibiliti setara kripto, serta menjadikan peristiwa makro sebagai peluang dagangan segera. Dalam satu akaun tunggal, pedagang boleh beralih daripada Bitcoin ke emas, daripada altcoin ke indeks, tanpa perlu menukar platform atau aliran kerja. Hasilnya ialah pengalaman dagangan bersepadu yang direka untuk pasaran berasaskan peristiwa.

Pencapaian ini mencerminkan visi UEX Bitget yang lebih luas, di mana aset digital dan pasaran tradisional bergabung di bawah satu bumbung. Ketika pedagang kripto semakin melihat melangkaui volatiliti on‑chain kepada isyarat makro global, Bitget TradFi muncul sebagai jambatan yang menjadikan perubahan tersebut dapat dilaksanakan secara masa nyata. Lonjakan volum dagangan harian ini memperlihatkan peralihan tersebut, membuktikan bagaimana permintaan terhadap dagangan pelbagai aset sedang membentuk semula cara pengguna kripto asal berinteraksi dengan pasaran dunia.

Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 125 juta pengguna dan menawarkan akses kepada lebih 2 juta token kripto, lebih daripada 100 saham tertoken, ETF, komoditi, FX serta logam berharga seperti emas. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ejen AI yang bertindak sebagai co-pilot dalam pelaksanaan dagangan. Bitget memacu penerimaan kripto melalui perkongsian strategik bersama LALIGA dan MotoGP™. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Pada masa ini, Bitget menerajui pasaran TradFi yang ditokenisasi dengan menawarkan yuran terendah industri serta kecairan tertinggi merentasi 150 rantau di seluruh dunia.

