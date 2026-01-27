Bitget TradFi 日交易量翻倍至 40 亿美元，加密货币交易者正加速涌入全球市场

塞舌尔维多利亚, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 宣布 Bitget TradFi 于 1 月 21 日创下单日 40 亿美元交易量的历史新高。这一快速增长突显了交易者行为的显著转变：越来越多的加密货币原生用户正转向传统资产，在熟悉的环境中应对全球市场的波动性。

增长势头尤为瞩目。自 1 月 8 日 Bitget TradFi 首次突破单日 20 亿美元交易量后，仅两周内交易活跃度便实现翻倍，反映出用户对平台内金属、大宗商品、指数及外汇交易的强烈持续需求。用户不再将 TradFi 视为边缘功能，而是直接将其整合进交易策略中，根据实时事件，在加密货币与全球市场间灵活切换。

黄金差价合约 (XAUUSD) 持续占据交易主导地位，成为 Bitget TradFi 上最活跃的交易产品。数据显示，交易者正将黄金用作一种快速波动、事件驱动的交易工具，而非被动的价值储存手段。交易量的激增与宏观头条新闻高度同步，进一步印证了黄金在不确定性时期作为短期战术配置工具的角色。

Bitget TradFi 正是为这种环境而生，让用户能够以加密货币级别的速度和灵活性交易全球资产，将宏观事件转化为即时机遇。在同一个账户内，交易者无需切换平台或流程，即可从比特币转向黄金，从山寨币转向指数产品。最终呈现的是一个专为事件驱动型市场打造的统一交易体验。

这一里程碑也体现了 Bitget 更广阔的 UEX 愿景：数字资产与传统市场在同一平台上融合。随着加密货币交易者不再局限于链上波动，而是更多聚焦全球宏观信号，Bitget TradFi 正成为一座桥梁，让这些转变能够实时转化为实际操作。日交易量的飙升印证了这一转变，展现了多资产交易需求如何重塑加密货币原生用户参与全球市场的方式。

关于 Bitget

Bitget 是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.25 亿用户提供服务，支持交易超过 200 万种加密货币代币、100 多种代币化股票、ETF、大宗商品、外汇以及黄金等贵金属。该生态体系致力于通过其 AI 智能体帮助用户更智能地进行交易，作为“副驾驶”辅助交易执行。Bitget 正通过战略合作推动加密货币的应用，合作方包括西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 及 MotoGP™。为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。Bitget 目前领跑代币化 TradFi 市场，在全球 150 个地区提供行业最低费率与最高流动性。

