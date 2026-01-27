Bitget TradFi 日交易量倍增至 40 億美元，預示加密貨幣交易者湧入全球市場

塞舌爾維多利亞, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange, UEX) Bitget 宣佈，Bitget TradFi 於 1 月 21 日的日交易量創下歷史新高達 40 億美元。增速之快，顯示交易者行為已明顯轉變；加密原生用戶日益轉投傳統資產，於熟悉環境中駕馭全球市場波動。

增長速度相當顯著。Bitget TradFi 於 1 月 8 日首次突破 20 億美元日交易量後，僅兩週便翻倍，反映用戶對平台上交易金屬、商品、指數及外匯 (FX) 的需求強勁且持續。用戶不僅將 TradFi 視為附加功能，更將其直接融入交易策略，因應即時市況自如穿梭於加密貨幣與全球市場之間。

黃金差價合約 (XAUUSD) 持續主導交易活動，成為 Bitget TradFi 上交易最活躍的產品。數據顯示，交易者正將黃金用作快速變化而由事件驅動的工具，而非單純的被動保值手段。交易量飆升與宏觀頭條新聞密切相關，進一步凸顯黃金於不明朗時期作為短期部署策略工具的作用。

Bitget TradFi 專為此時局而生，讓用戶如交易加密貨幣般迅速靈活地進行全球資產交易，將宏觀事件化為即時機遇。僅憑單一帳戶，交易者即可從比特幣轉戰黃金，從山寨幣轉投指數，無須切換平台或更改工作流程。最終形成專為事件推動市場營造的整合交易體驗。

此里程碑正正體現 Bitget 更宏大的全景交易所願景，讓數碼資產與傳統市場匯聚於同一平台。隨著加密貨幣交易者日益超越鏈上波動，放眼全球宏觀訊號，Bitget TradFi 正在崛起，成為即時落實這些轉變的橋樑。日交易量飆升正好體現此轉變，顯示多資產交易需求如何重塑加密原生用戶參與全球市場的方式。

關於 Bitget

Bitget 是全球規模最大的全景交易所，為超過 1.25 億用戶提供服務，讓其接入超過 200 萬種加密貨幣代幣，以及逾 100 種代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF)、大宗商品、外匯及黃金等貴金屬。Bitget 生態系統致力運用人工智能代理，協助用戶更明智地交易，實現交易執行的協作導航。Bitget 透過與 LALIGA 及 MotoGP™ 達成策略合作夥伴關係，積極推動加密貨幣的廣泛應用。配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。Bitget 目前在代幣化傳統金融市場 (TradFi) 佔據領先地位，為全球 150 個地區的用戶提供行內最廉宜、流動性最大的服務。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。過往表現並非未來業績的可靠指標。對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4d9493f7-c8a9-4124-acd7-561711272280