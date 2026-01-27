Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156
Fra 19. januar 23. januar 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.398.655 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 248,9474 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|19. januar
|OSE
|284.405
|248,3750
|70.639.091,88
|CEUX
|TQEX
|20. januar
|OSE
|282.350
|247,8143
|69.970.367,61
|CEUX
|TQEX
|21. januar
|OSE
|276.200
|251,4494
|69.450.324,28
|CEUX
|TQEX
|22. januar
|OSE
|278.500
|248,7488
|69.276.540,80
|CEUX
|TQEX
|23. januar
|OSE
|277.200
|248,3952
|68.855.149,44
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1.398.655
|248,9474
|348.191.474,00
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|15.111.541
|237,6938
|3.591.919.246,44
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|15.111.541
|237,6938
|3.591.919.246,44
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|16.510.196
|238,6471
|3.940.110.720,44
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|16.510.196
|238,6471
|3.940.110.720,44
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 59.169.196 egne aksjer, tilsvarende 2,31% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 49.832.506 egne aksjer. tilsvarende 1,95% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
Vedlegg