Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156

Fra 19. januar 23. januar 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.398.655 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 248,9474 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 19. januar OSE 284.405 248,3750 70.639.091,88 CEUX TQEX 20. januar OSE 282.350 247,8143 69.970.367,61 CEUX TQEX 21. januar OSE 276.200 251,4494 69.450.324,28 CEUX TQEX 22. januar OSE 278.500 248,7488 69.276.540,80 CEUX TQEX 23. januar OSE 277.200 248,3952 68.855.149,44 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.398.655 248,9474 348.191.474,00 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 15.111.541 237,6938 3.591.919.246,44 CEUX TQEX Totalt 15.111.541 237,6938 3.591.919.246,44 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 16.510.196 238,6471 3.940.110.720,44 CEUX TQEX Totalt 16.510.196 238,6471 3.940.110.720,44





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 59.169.196 egne aksjer, tilsvarende 2,31% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 49.832.506 egne aksjer. tilsvarende 1,95% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

