Tor Lønnum blir ny konserndirektør for finans (CFO) i Statkraft

(Oslo, 27. januar 2026) – Tor Lønnum er ansatt som konserndirektør og finansdirektør (CFO) i Statkraft. Lønnum har mer enn 25 års erfaring fra ledende stillinger i større nordiske og internasjonale selskaper, inkludert CFO-roller i regulerte, kapitalintensive og kundedrevne virksomheter.

- Jeg er svært glad for å kunngjøre at Tor Lønnum blir ny CFO i Statkraft. Tor har bred strategisk, finansiell og operasjonell ledererfaring som administrerende direktør, viseadministrerende direktør og finansdirektør i ledende norske og internasjonale selskaper. Jeg er trygg på at Tor vil være en sterk bidragsyter til Statkrafts videre utvikling, sier Birgitte Ringstad Vartdal, konsernsjef i Statkraft AS.

Tor Lønnum tiltrer stillingen 1. februar 2026. Han etterfølger Tone Aastveit Skuterud, konserndirektør for Mennesker, organisasjon og bærekraft, som har fungert som CFO siden 1. januar 2026 etter Anna Nord Bjerkes fratreden. Rekrutteringsprosessen ble igangsatt i desember 2025 og er gjennomført av Korn Ferry gjennom en kombinasjon av søk og utlysning.

- Jeg ser veldig frem til å begynne i Statkraft, et selskap som spiller en sentral rolle i Europas kraftsystem og i utviklingen av Norges fornybare ressurser. Fornybar energi er avgjørende for Europas energisikkerhet, konkurransekraft og energiomstilling. Jeg ser frem til å bidra med min finansielle og kommersielle ledererfaring for å støtte Statkrafts strategi og verdiskaping, sier Tor Lønnum.

Lønnum er norsk statsborger, født i 1967. Før han kom til Kverva som CFO i 2022 og senere CEO i 2023, var han CFO og medlem av konsernledelsen i Falck AS (2017–2022), en global leverandør av helsetjenester basert i København. Tidligere har han vært CFO i Tryg AS og Tryg Forsikring AS (2011–2016), Nordens nest største forsikringsselskap, samt CFO og viseadministrerende direktør i Gjensidige Forsikring (2003–2011), Norges største forsikringsselskap. Han har også vært CFO i Aimia, en global aktør innen lojalitetsprogrammer basert i Canada (2016–2017).

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har rundt 7000 ansatte i mer enn 20 land.

