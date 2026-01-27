Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 19 janvier au 23 janvier 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 19 janvier au 23 janvier 2026

Puteaux, le 27 janvier 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 19 janvier 2026 au 23 janvier 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/01/2026 FR0012435121 59 878 23,8740 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/01/2026 FR0012435121 30 636 23,9228 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/01/2026 FR0012435121 4 510 23,9135 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/01/2026 FR0012435121 6 660 23,8864 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/01/2026 FR0012435121 58 657 23,6693 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/01/2026 FR0012435121 32 421 23,6180 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/01/2026 FR0012435121 4 711 23,6192 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/01/2026 FR0012435121 6 670 23,6630 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 21/01/2026 FR0012435121 55 682 23,7666 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 21/01/2026 FR0012435121 33 929 23,7703 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 21/01/2026 FR0012435121 4 591 23,7807 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 21/01/2026 FR0012435121 5 896 23,7595 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/01/2026 FR0012435121 53 825 24,0974 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/01/2026 FR0012435121 34 823 24,0858 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/01/2026 FR0012435121 4 606 24,0673 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/01/2026 FR0012435121 5 939 24,0670 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/01/2026 FR0012435121 55 179 24,0091 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/01/2026 FR0012435121 36 490 24,0020 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/01/2026 FR0012435121 4 682 23,9921 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/01/2026 FR0012435121 6 009 23,9861 AQE Total 505 794 23,8800

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

