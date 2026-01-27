Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 19 janvier au 23 janvier 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 19 janvier au 23 janvier 2026

Puteaux, le 27 janvier 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 19 janvier 2026 au 23 janvier 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/01/2026FR001243512159 87823,8740XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/01/2026FR001243512130 63623,9228DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/01/2026FR00124351214 51023,9135TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/01/2026FR00124351216 66023,8864AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/01/2026FR001243512158 65723,6693XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/01/2026FR001243512132 42123,6180DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/01/2026FR00124351214 71123,6192TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/01/2026FR00124351216 67023,6630AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49221/01/2026FR001243512155 68223,7666XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49221/01/2026FR001243512133 92923,7703DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49221/01/2026FR00124351214 59123,7807TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49221/01/2026FR00124351215 89623,7595AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/01/2026FR001243512153 82524,0974XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/01/2026FR001243512134 82324,0858DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/01/2026FR00124351214 60624,0673TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/01/2026FR00124351215 93924,0670AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/01/2026FR001243512155 17924,0091XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/01/2026FR001243512136 49024,0020DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/01/2026FR00124351214 68223,9921TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/01/2026FR00124351216 00923,9861AQE
 Total505 79423,8800 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

