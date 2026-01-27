Vaisala Oyj

Lehdistötiedote

27.1.2026, klo 10

Vaisala julkaisee tammi–joulukuun 2025 tilinpäätöstiedotteen 12.2.2026

Vaisala Oyj julkaisee tammi–joulukuun 2025 tilinpäätöstiedotteen torstaina 12.2.2026 noin klo 9.00. Tilinpäätöstiedote on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat. Toimitusjohtajan esitys julkaistaan osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat klo 13.00 mennessä samana päivänä.

Audiocast ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 13.00 alkaen.

Suoraan verkkolähetykseen (audiocast) voi osallistua seuraavan linkin kautta: https://vaisala.events.inderes.com/q4-2025

Kysymyksiä voi esittää osallistumalla puhelinkonferenssiin. Ilmoittaudu puhelinkonferenssiin rekisteröitymällä alla olevasta linkistä. Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostitse puhelinnumerot ja konferenssitunnuksen.

https://events.inderes.com/vaisala/q4-2025/dial-in

Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa vaisala.com/sijoittajat myöhemmin samana päivänä.





Lisätietoa

Niina Ala-Luopa

0400 728 957, ir@vaisala.com

Jakelu

Keskeiset tiedotusvälineet

vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita yli 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi