Til Nasdaq Copenhagen A/S

Humlebæk, den 27. januar 2026 Selskabsmeddelelse nr. 3/2026





Meddelelse om offentliggørelse af bestyrelsens redegørelse vedrørende pligtmæssigt overtagelsestilbud

DENNE MEDDELELSE MÅ HVERKEN DISTRIBUERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER IND I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION STRIDER MOD LOVGIVNINGEN.

Med henvisning til selskabsmeddelelsen af 16. januar 2026 vedrørende offentliggørelsen af tilbudsdokumentet vedrørende det pligtmæssige overtagelsestilbud fremsat af Frederik2 ApS, offentliggør SKAKO A/S dags dato en redegørelse fra bestyrelsen udarbejdet i overensstemmelse med § 23 i bekendtgørelse nr. 614 af 2. juni 2025 om overtagelsestilbud.

Redegørelsen, samt tilbudsdokumentet og acceptblanketten er med visse begrænsninger tilgængelige på www.3november25.dk/pligtmaessigt-kobstilbud/.

Aktionærer der ønsker at acceptere købstilbuddet skal følge anvisningerne i tilbudsdokumentet vedrørende acceptproceduren. Bestyrelsen minder aktionærerne om at købstilbuddet udløber den 17. februar 2026 kl. 23:59, men at acceptfristen hos de enkelte kontoførende institutter kan være tidligere.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Carsten Krogsgaard Thomsen

Næstformand for bestyrelsen

Tlf.: 26 33 30 33