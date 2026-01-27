Alma íbúðafélag hf.: Stækkun á skuldabréfaflokknum AL101028

Alma íbúðafélag hf. hefur lokið við stækkun á skuldabréfaflokknum AL101028 sem gefinn er út undir útgáfuramma félagsins.

Skuldabréfaflokkurinn AL101028 er óverðtryggður og ber fljótandi vexti tengdum 1 mánaða REIBOR vöxtum að viðbættu 1,30% vaxtaálagi. Lokagjalddagi flokksins er 10. október 2028. Skuldabréfaflokkurinn er veðtryggður samkvæmt almennu tryggingarfyrirkomulagi.

Seld voru skuldabréf að nafnverði 1.500 m.kr. á pari.

Arctica Finance hf. hafði umsjón með sölu skuldabréfanna og töku þeirra til viðskipta.

Greiðslu- og uppgjörsdagur er fimmtudagurinn 29. janúar 2026.

Nánari upplýsingar veitir:

Ingólfur Árni Gunnarsson, framkvæmdastjóri Ölmu íbúðafélags hf. - ingolfur@al.is.


