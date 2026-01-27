BDC accroît sa présence dans le secteur de la défense avec des investissements dans les semi-conducteurs, les technologies spatiales et un nouveau partenariat stratégique

MONTRÉAL, 27 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BDC annonce les deux premiers investissements dans des entreprises canadiennes innovantes à double usage, à la suite du lancement de sa plateforme de défense en décembre :

Irréversible (Q uébec ) – Une jeune entreprise de semi-conducteurs qui développe des puces d’IA pour l’informatique de prochaine génération. BDC a participé au tour de préamorçage d’Irréversible, mené par Quantacet, avec la participation de Frostbite Capital et Tofino Capital. L’entreprise a déjà obtenu une subvention IDEeS de 1 M$ du ministère de la Défense nationale.

– Une jeune entreprise de semi-conducteurs qui développe des puces d’IA pour l’informatique de prochaine génération. BDC a participé au tour de préamorçage d’Irréversible, mené par Quantacet, avec la participation de Frostbite Capital et Tofino Capital. L’entreprise a déjà obtenu une subvention IDEeS de 1 M$ du ministère de la Défense nationale. Canada Rocket Company (Ontario) – Une entreprise de technologie spatiale qui construit des fusées destinées à déployer des satellites en orbite. BDC a codirigé un tour de financement de démarrage de 6,2 M$ CA avec Garage Capital et quatre autres investisseurs.

BDC s’associe également au Creative Destruction Lab (CDL) pour accélérer l’innovation en défense et devient le premier partenaire de son programme mondial de défense.

Le programme de CDL s’adresse aux entreprises en démarrage qui développent des technologies à double usage répondant directement aux besoins opérationnels en matière de défense, de sécurité nationale et de protection des infrastructures essentielles.

Son objectif est de mettre les jeunes entreprises en lien avec des mentors, investisseurs et experts en approvisionnement afin d’accélérer la commercialisation. Le programme est offert en partenariat avec six sites CDL au Canada et en Europe, et d’autres partenaires s’y ajouteront. La première cohorte se conclura en mai 2026, et les candidatures pour la prochaine cohorte ouvriront en avril 2026.

Cette association s’appuie sur les relations de longue date entre BDC et CDL et reflète l’engagement de BDC à soutenir l’innovation canadienne et les propriétaires de PME du pays. En plus du programme Défense, BDC collaborera également avec les programmes Climat et Minéraux critiques du CDL, renforçant ainsi son rôle dans l’avancement de technologies cruciales pour l’avenir du Canada.

Grâce à ces initiatives, BDC continue d’appuyer les entrepreneures et entrepreneurs canadiens qui stimulent l’innovation dans les domaines de la défense, du climat et des minéraux critiques — des secteurs essentiels à la résilience économique et à la sécurité du pays.

Citations



« BDC renforce son soutien au secteur canadien de la défense à un moment charnière. À mesure que les besoins évoluent, nous accélérons notre action — en investissant dans des innovateurs comme Irréversible et Canada Rocket Company, et en nous associant au programme Défense du CDL. Notre objectif est clair : aider les entreprises canadiennes à croître, à commercialiser leurs produits plus rapidement et à saisir de nouvelles occasions dans les secteurs de la défense, de la sécurité et des technologies critiques. Nous apportons l’expertise, les réseaux et le capital nécessaires pour renforcer la résilience et la sécurité nationale du Canada », a déclaré Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC.

« Les systèmes modernes de défense et de sécurité reposent de plus en plus sur la capacité de déployer de l’intelligence dans des environnements où la puissance, la taille et la fiabilité sont des contraintes importantes. Le travail d’Irréversible sur l’intelligence à très faible consommation répond directement à ces défis et renforce les capacités nationales du Canada dans des domaines de plus en plus essentiels à la sécurité nationale », a déclaré Andrew Fursman, cofondateur et président du conseil d’administration d’Irréversible.

« Le Canada n’a longtemps pas disposé d’une capacité de lancement sur son territoire, alors même que l’accès à l’espace devient de plus en plus crucial. Le soutien de BDC témoigne d’une compréhension claire que l’accès souverain à l’espace est une infrastructure fondamentale pour la défense, la résilience économique et l’innovation. Nous sommes fiers de bâtir cette capacité au Canada avec du capital canadien, tout en rapatriant et développant ici des talents du domaine aérospatial de calibre mondial », a souligné Hugh Kolias, cofondateur et chef de la direction de Canada Rocket Company.

« Des partenariats comme celui-ci sont essentiels pour transformer la science de pointe en impact mondial. En collaborant avec BDC, le programme Défense du CDL renforce l’environnement dans lequel les propriétaires de PME peuvent développer et déployer des technologies qui comptent. Notre objectif est de mobiliser une communauté grandissante de mentors, scientifiques et anciens participants pour soutenir les entrepreneur.es qui développent des technologies à double usage, alors qu’ils et elles naviguent le passage de la recherche à l’application », a indiqué Sonia Sennik, cheffe de la direction du Creative Destruction Lab.

À propos de BDC: 80 ans en tant que banque des entrepreneur.es du Canada

BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d’investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. En tant que banque de développement, BDC est en perpétuelle évolution; quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneurs soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités. Cet engagement est toujours d'actualité depuis 80 ans. Notre financement et nos investissements durant l’année fiscale 2025 ajouteront un montant estimé de 25 milliards de dollars au PIB canadien au cours des cinq prochaines années. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Elle a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC sur les médias sociaux.

Relations médias

mediainfo@bdc.ca

1 844 625-8321