DeFi Technologies erhält Genehmigung für Valour in Großbritannien und startet Vertrieb renditestarker Krypto-ETPs für britische Privatanleger über die Londoner Börse

Valour hat die Genehmigung der FCA und der LSE erhalten und bietet britischen Privatanlegern seit dem 26. Januar 2026 ausgewählte Valour-ETPs über die Londoner Börse an. Bitcoin- und Ethereum-Staking-ETPs: Die zugelassenen Produkte, die für britische Privatanleger verfügbar sind, sind 1Valour Bitcoin Physical Staking (ISIN: GB00BRBV3124) und 1Valour Ethereum Physical Staking (ISIN: GB00BRBMZ190).

Die zugelassenen Produkte, die für britische Privatanleger verfügbar sind, sind 1Valour Bitcoin Physical Staking (ISIN: GB00BRBV3124) und 1Valour Ethereum Physical Staking (ISIN: GB00BRBMZ190). Meilenstein-Ausweitung vom Profi- auf den Privatanlegerbereich: Nach früheren LSE-Listings für professionelle Anleger erweitert Valour nun den Zugang, sodass britische Privatanleger über traditionelle Brokerkonten ein reguliertes Engagement in BTC/ETH mit Renditekomponente erhalten.



TORONTO, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- (das „Unternehmen“ oder „DeFi Technologies“) (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi“) schließt, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour“), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs“), die Zulassung der britischen Aufsichtsbehörde erhalten haben und britischen Privatanlegern ab dem 26. Januar 2026 ausgewählte Valour-ETPs über die Londoner Börse („LSE“) anbieten.

Die britische Financial Conduct Authority („FCA“) hat die britischen Basisprospekte von Valour für die folgenden Produkte genehmigt und ermöglicht britischen Privatanlegern damit einen erweiterten Zugang zu regulierten digitalen Vermögenswerten über traditionelle Broker- und Anlageplattformen:

Genehmigte Produkte (britische Basisprospekte)

1Valour Bitcoin Physical Staking – GB00BRBV3124

1Valour Ethereum Physical Staking – GB00BRBMZ190

Aufbauend auf den früheren LSE-Einführungen von Valour für professionelle Anleger wird der Zugang für Privatanleger nun in Großbritannien erweitert. Nach der Einführung des durch Vermögenswerte besicherten Ethereum Physical Staking ETP von Valour für professionelle Anleger und der Einführung des weltweit ersten physisch besicherten Bitcoin Staking ETP freut sich Valour, diese Produkte nun britischen Privatanlegern anbieten zu können.

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Valour und DeFi Technologies, während wir den Zugang zu regulierten Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte weiter ausbauen“, so Johan Wattenström, CEO und Vorsitzender von DeFi Technologies. „Großbritannien ist einer der weltweit wichtigsten Finanzmärkte, und diese Zulassungen erweitern unsere Möglichkeiten, britischen Anlegern transparente, börsennotierte Produkte anzubieten, die einen einfachen Zugang zur sich entwickelnden digitalen Vermögenswertökonomie ermöglichen.“

Das 1Valour Bitcoin Physical Staking ETP von Valour wurde entwickelt, um einen regulierten Zugang zu Bitcoin mit einer Staking-Renditekomponente zu bieten, die sich im Nettoinventarwert („NAV“) des ETP widerspiegelt. Das Ethereum Physical Staking ETP von Valour bietet in ähnlicher Weise ein physisch gedecktes Engagement in Ethereum mit Beteiligung an Staking-Prämien über ein börsennotiertes Instrument.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi“) schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu über einhundert der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet; Stillman Digital, ein Prime Brokerage für digitale Vermögenswerte mit Schwerpunkt auf Ausführung und Verwahrung auf institutioneller Ebene; Reflexivity Research, das führende Forschungsarbeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte durchführt; Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastruktur entwickelt; und DeFi Alpha, der interne Geschäftsbereich des Unternehmens für Arbitrage und Handel. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour“) emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs“), die Privatanlegern und institutionellen Anlegern einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten über ihr herkömmliches Bankkonto ermöglichen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie mehr über Valour erfahren, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.

Über Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, ausführlicher Forschungsberichte für die Bitcoin- sowie Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anlegern wertvolle Erkenntnisse liefert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.reflexivityresearch.com/

Über Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der Unternehmen unbegrenzte Liquiditätslösungen bietet und sich dabei auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten u. a. die Notierung des 1Valour Bitcoin Physical Staking und des 1Valour Ethereum Physical Staking; die Entwicklung der Bitcoin- und Ethereum-Blockchains; das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour; das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz des dezentralisierten Finanzwesens; die Suche des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften nach Geschäftschancen und die Vorteile oder potenziellen Renditen solcher Chancen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Akzeptanz von Valour-ETPs durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen, Vorschriften und Regelungen in Bezug auf dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu identifizieren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

