DeFi Technologies annonce l’obtention par Valour de l’approbation réglementaire au Royaume-Uni et le lancement d’ETP crypto à rendement pour les investisseurs particuliers britanniques via la Bourse de Londres

Accès pour les investisseurs particuliers au Royaume-Uni désormais effectif : Valour a reçu l’approbation de la FCA et de la Bourse de Londres (LSE) et a commencé à proposer certains ETP Valour aux investisseurs particuliers britanniques sur la LSE à compter du 26 janvier 2026.

Valour a reçu l’approbation de la FCA et de la Bourse de Londres (LSE) et a commencé à proposer certains ETP Valour aux investisseurs particuliers britanniques sur la LSE à compter du 26 janvier 2026. ETP Bitcoin et Ethereum avec staking : les produits approuvés accessibles au public britannique sont 1Valour Bitcoin Physical Staking (ISIN : GB00BRBV3124) et 1Valour Ethereum Physical Staking (ISIN : GB00BRBMZ190).

les produits approuvés accessibles au public britannique sont 1Valour Bitcoin Physical Staking (ISIN : GB00BRBV3124) et 1Valour Ethereum Physical Staking (ISIN : GB00BRBMZ190). Expansion stratégique du segment professionnel vers le grand public : après les précédents lancements sur la LSE destinés aux investisseurs professionnels, Valour élargit désormais l’accès afin que les investisseurs particuliers britanniques puissent bénéficier d’une exposition réglementée au BTC et à l’ETH, avec une composante de rendement, via des comptes de courtage traditionnels.



TORONTO, 27 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- (la « Société » ou « DeFi Technologies ») (Nasdaq : DEFT) (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B), une société de technologie financière qui comble le fossé entre les marchés de capitaux traditionnels et le monde de la finance décentralisée (« DeFi »), se réjouit d’annoncer que sa filiale Valour Inc., et Valour Digital Securities Limited (conjointement « Valour »), un émetteur leader de produits négociés en bourse (« ETP ») a obtenu l’approbation réglementaire au Royaume-Uni et a commencé à proposer certains ETP Valour aux investisseurs particuliers britanniques via la Bourse de Londres (« LSE ») à compter du 26 janvier 2026.

La Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni a approuvé les prospectus de base britanniques de Valour pour les produits suivants, permettant un accès élargi des investisseurs particuliers britanniques à une exposition réglementée aux actifs numériques via des plateformes de courtage et d’investissement traditionnelles :

Produits approuvés (prospectus de base britanniques)

1Valour Bitcoin Physical Staking — GB00BRBV3124

1Valour Ethereum Physical Staking — GB00BRBMZ190

S’appuyant sur les précédents lancements de Valour sur la LSE destinés aux investisseurs professionnels, l’accès est désormais étendu aux investisseurs particuliers au Royaume-Uni. Après le lancement de l’ETP Ethereum Physical Staking adossé à des actifs physiques pour les investisseurs professionnels et celui du premier ETP Bitcoin Staking adossé physiquement au monde, Valour est heureux de proposer ces produits aux investisseurs particuliers britanniques.

« Cela représente une étape décisive pour Valour et DeFi Technologies dans notre démarche visant à élargir l’accès à des produits d’investissement en actifs numériques réglementés », a déclaré Johan Wattenström, PDG et président de DeFi Technologies. « Le Royaume-Uni est l’un des marchés financiers les plus importants au monde, et ces approbations renforcent notre capacité à servir les investisseurs particuliers britanniques avec des produits transparents, cotés en bourse, offrant une exposition directe à l’économie des actifs numériques en pleine évolution. »

L’ETP 1Valour Bitcoin Physical Staking est conçu pour fournir un accès réglementé au Bitcoin avec une composante de rendement liée au staking, reflétée dans la valeur liquidative nette (« VLN » ou NAV). De même, l’ETP Ethereum Physical Staking de Valour offre une exposition physiquement adossée à l’Ethereum avec une participation aux récompenses de staking par le biais d’un instrument coté en bourse.

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq : DEFT) (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) est une société de technologie financière réconciliant les marchés financiers traditionnels et la finance décentralisée (ou « DeFi » pour Decentralised Finance). Premier gestionnaire d’actifs numériques de sa catégorie coté au Nasdaq, DeFi Technologies expose les investisseurs en actions à l’économie décentralisée au sens large de manière diversifiée moyennant une approche commerciale intégrée et évolutive. Son modèle comprend Valour, qui donne accès à plus de cent des actifs numériques les plus innovants au monde via des ETP réglementés ; Stillman Digital, un courtier en actifs numériques de premier ordre axé sur une exécution et une conservation de qualité institutionnelle ; Reflexivity Research, qui fournit des recherches de pointe ciblées sur le secteur des actifs numériques ; Neuronomics, qui développe des stratégies et des infrastructures de trading quantitatif ; et DeFi Alpha, sa branche dʼactivité interne dʼarbitrage et de trading. Forte d’une expertise approfondie des marchés financiers et des technologies émergentes, DeFi Technologies construit la passerelle institutionnelle vers la finance de demain. Suivez DeFi Technologies sur LinkedIn et X/Twitter, et pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://defi.tech/

Les filiales de DeFi Technologies

À propos de Valour

Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement, « Valour ») émettent des produits indiciels cotés (des « ETP ») qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder de manière simple et sécurisée aux actifs numériques via leur compte bancaire traditionnel. Valour dépend de la branche Gestion des actifs de DeFi Technologies. Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir nos actualités, consultez le site valour.com.

À propos de Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC est une société de recherche de premier plan spécialisée dans la création de rapports de recherche approfondis de qualité dans le secteur du bitcoin et des actifs numériques, qui offre aux investisseurs des informations précieuses. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.reflexivityresearch.com/

À propos de Stillman Digital

Stillman Digital est un fournisseur d’actifs numériques de premier plan, offrant des solutions de liquidités illimitées pour les entreprises. Il se concentre sur l’exécution de transactions, le règlement et la technologie de pointe dans le secteur. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.stillmandigital.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, la cotation de 1Valour Bitcoin Physical Staking et 1Valour Ethereum Physical Staking ; le développement des blockchains Bitcoin et Ethereum ; la confiance des investisseurs dans les ETP de Valour ; l’intérêt et la confiance des investisseurs dans les actifs numériques ; l’environnement réglementaire en matière de maturité et d’adoption des principes de la finance décentralisée ; la poursuite d’opportunités commerciales par la Société ou ses filiales ; et les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs identifiés ou non pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés ou sous-entendus. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’acceptation des ETP de Valour sur les places boursières ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; la réglementation applicable à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies ; et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Si la Société s’est efforcée de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient induire un écart entre ses prévisions, estimations ou intentions et ses résultats. Rien ne garantit que ces déclarations s’avèrent exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

