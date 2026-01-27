Selskabsmeddelelse nr. 7 / 2026

27. januar 2026

Bestyrelsens redegørelse vedrørende pligtmæssigt tilbud

Med henvisning til selskabsmeddelelsen af 23. januar 2026 vedrørende offentliggørelsen af tilbudsdokumentet vedrørende det pligtmæssige overtagelsestilbud fremsat af JLB Invest ApS, offentliggør NewCap Holding A/S dags dato en redegørelse fra bestyrelsen udarbejdet i overensstemmelse med § 23 i bekendtgørelse nr. 614 af 2. juni 2025 om overtagelsestilbud.

