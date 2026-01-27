Selskabsmeddelelse nr. 7 / 2026
27. januar 2026
Bestyrelsens redegørelse vedrørende pligtmæssigt tilbud
Med henvisning til selskabsmeddelelsen af 23. januar 2026 vedrørende offentliggørelsen af tilbudsdokumentet vedrørende det pligtmæssige overtagelsestilbud fremsat af JLB Invest ApS, offentliggør NewCap Holding A/S dags dato en redegørelse fra bestyrelsen udarbejdet i overensstemmelse med § 23 i bekendtgørelse nr. 614 af 2. juni 2025 om overtagelsestilbud.
Med venlig hilsen
NewCap Holding A/S
For yderligere information kontakt venligst:
Peter Steen Christensen
Telefon: +45 2370 5885
Email: info@newcap.dk
