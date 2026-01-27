Selskabsmeddelelse nr. 8 / 2026

27. januar 2026

Storaktionærmeddelelser og indberetning af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner med NewCap Holding A/S aktier

NewCap Holding A/S oplyser i medfør af § 30 i lov om kapitalmarkeder, at JLB Invest ApS har meddelt at have afhændet aktier i selskabet, således at denne ejer mindre end 70%, men mere end 60% af aktiekapitalen i selskabet.

NewCap Holding A/S offentliggør hermed også oplysninger om transaktioner foretaget af ledende medarbejdere og disse nærtstående transaktioner med NewCap Holding A/S aktier.

Nærtstående til bestyrelsesmedlem Jørgen Beuchert

JLB Invest ApS 48.460.000 stk. aktier

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

Email: info@newcap.dk

