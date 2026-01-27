La Société de Gestion AGF Limitée annonce ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et pour l’exercice 2025

Résultat dilué ajusté par action de 0,62 $ pour le trimestre

Actif géré et actifs donnant droit à des commissions totalisant 60,4 milliards $

Dividende de 12,5 cents par action pour le trimestre



TORONTO, 27 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF » ou la « Société ») (TSX : AGF.B) a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et pour l’exercice terminés le 30 novembre 2025.

AGF a déclaré un actif géré ainsi que des actifs donnant droit à des commissions1 totalisant 60,4 milliards $, par rapport à 56,8 milliards $ au 31 août 2025 et à 53,6 milliards $ au 30 novembre 2024.

« Au cours de l’année dernière, nous avons fait preuve de résilience et d’adaptabilité, tout en continuant de nous concentrer sur la mise en œuvre de notre stratégie. Nos résultats témoignent de notre progrès constant à l’égard de nos priorités stratégiques; nous avons élargi nos offres, diversifié notre clientèle en plus d’avoir été reconnus dans notre secteur pour la solidité de nos rendements, de notre capacité d’innovation et de notre culture », a déclaré Judy Goldring, chef de la direction, AGF.

Les ventes brutes de fonds communs de placement (« FCP ») d’AGF représentaient 1 425 millions $ pour le quatrième trimestre de 2025, par rapport à 1 260 millions $ au trimestre précédent et à 993 millions $ pour le quatrième trimestre de 2024. Les ventes nettes de FCP2 se chiffraient à 282 millions $ pour le quatrième trimestre de 2025, par rapport à 262 millions $ pour le trimestre précédent et à 14 millions $ pour le quatrième trimestre de 2024.

« Je suis fière de ce que nous avons accompli et enthousiaste devant les occasions qui se présentent. Nos résultats reflètent la discipline et l’engagement qui soutiennent notre stratégie, et à mesure que les conditions du secteur évoluent, nous demeurons déterminés à tirer parti de notre dynamisme pour agir, réagir et progresser », a ajouté Mme Goldring.

Faits saillants sur le plan des affaires :

En juillet dernier, à la suite du décès de Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements, AGF a nommé Judy Goldring à titre de chef de la direction. Mme Goldring, qui compte plus de 30 ans d’expérience, est une dirigeante respectée au sein du secteur. Dans le cadre de ses plus récentes fonctions de présidente et chef de la distribution à l’échelle mondiale, elle a exercé une influence déterminante quant à la planification stratégique et à l’élaboration d’initiatives clés de la Société.

Afin de mettre à profit les compétences et la stratégie de croissance pluriannuelle de la Société, Mme Goldring a annoncé, à titre de chef de la direction, les changements suivants concernant l’équipe de la haute direction d’AGF :

Chris Jackson a été nommé président et chef de l’exploitation et relève de la chef de la direction. Il supervise la mise en application de plans stratégiques à l’appui des priorités, en plus de procurer des conseils sur la planification des affaires et l’orientation des initiatives d’entreprise, auprès de l’équipe de la haute direction d’AGF.

David Stonehouse a été nommé chef intérimaire des investissements, Placements AGF. Un processus de recherche a été entamé aux fins de recrutement d’un nouveau chef des investissements.

Ash Lawrence, chef de Partenaires Capital AGF, le volet d’activités multiboutique d’AGF axé sur l’investissement non traditionnel, représente l’équipe de la haute direction d’AGF auprès du Bureau du chef des investissements, procurant des conseils stratégiques et du soutien.



1 Les actifs donnant droit à des commissions représentent les actifs dans lesquels AGF détient des intéressements et touche des commissions récurrentes, sans toutefois détenir une participation dans les sociétés assumant la gestion de tels actifs.

2 Les ventes nettes (rachats nets) de FCP de détail sont calculées à partir du montant net de ventes (de rachats) de FCP moins le montant net des éléments institutionnels non récurrents de ventes (de rachats) dépassant 5 millions $ et investis dans nos FCP.

Partenaires Capital AGF a annoncé le lancement du Fonds alpha tactique AGF NHC, une stratégie axée sur le rendement absolu et conçue pour produire des rendements attrayants et ajustés en fonction du risque, qui présente un faible bêta par rapport aux catégories d’actif traditionnelles.

Placements AGF Inc. a lancé le Fonds de revenu amélioré États-Unis Plus AGF, un fonds commun de placement non traditionnel qui vise à procurer une plus-value du capital à long terme et à générer un niveau élevé de revenu constant, en investissant dans des titres de participation américains, et en ayant recours à des stratégies d’options dynamiques telles que la vente d’options de vente et la vente d’options d’achat couvertes.

AGF International Advisors Company Limited, une filiale d’AGF, a une fois de plus été admise en tant que signataire du UK Stewardship Code, qui établit des pratiques exemplaires en matière de gérance de l’investissement.

AGF a renforcé son engagement à l’égard de l’égalité des genres en concluant un partenariat avec VersaFi (anciennement Women in Capital Markets), un organisme qui veille à lutter contre les obstacles qui entravent l’avancement des femmes, à partager les meilleures pratiques et politiques, ainsi qu’à promouvoir les programmes les plus susceptibles de favoriser la diversité des genres dans le milieu de travail.

AGF a renouvelé son partenariat avec Trees for Life, à l’aide d’une nouvelle entente sur trois ans, prolongeant une relation qui a débuté en 2019. Par l’entremise de ce partenariat, AGF appuie des initiatives qui permettent d’élargir la plantation d’arbres en milieux urbains, de soutenir la biodiversité locale et d’encourager les membres des collectivités à se renseigner davantage au sujet de l’environnement. Jusqu’à ce jour, des employés d’AGF ont aidé à planter plus de 1 000 arbres un peu partout au Canada.

Prix remportés

AGF a été reconnue comme étant l’un des meilleurs employeurs (Top Employer) du Grand Toronto pour 2026, une distinction qui témoigne de la vigueur de la culture d’entreprise d’AGF et de l’importance des efforts que la Société déploie pour investir dans son personnel.

Placements AGF Inc. a obtenu des Trophées FundGrade A+®, en reconnaissance des rendements du Fonds de croissance américaine AGF, du Fonds de revenu fixe Plus AGF et du Fonds Sélect mondial AGF.

Lors de la remise de prix Wealth Professional Awards de 2025, Placements AGF Inc. a été désignée fournisseur de fonds communs de l’année (Mutual Fund Provider of the Year). La Société a également reçu un prix d’excellence dans la catégorie des employeurs de choix (Employer of Choice).

La Fiducie de crédit privé AGF SAF a remporté un prix pour ses rendements supérieurs sur trois ans, dans la catégorie « dette privée », et le Kensington Private Equity Fund a remporté un prix pour ses rendements supérieurs sur dix ans, dans la catégorie « capital-investissement », dans le cadre des Canadian Hedge Fund Awards de 2025.

Placements AGF Inc. a obtenu plusieurs prix lors de la cérémonie des LSEG Lipper Fund Awards de 2025, dans trois catégories :

La Catégorie Actions européennes AGF (série F) a été primée pour ses rendements sur trois et cinq ans, dans la catégorie « actions européennes ».

Le Fonds Sélect mondial AGF (série F) a obtenu un prix pour ses rendements sur dix ans, dans la catégorie « actions mondiales ».

Le Fonds de croissance américaine AGF (série F) a été reconnu pour ses rendements sur cinq ans, dans la catégorie « actions américaines ».



Faits saillants sur le plan financier :

Pour le trimestre et l’exercice terminés le 30 novembre 2025, le RAIIA ajusté 3 se chiffrait à 52,4 millions $ et à 186,0 millions $, par rapport à 39,6 millions $ et à 166,4 millions $ pour les périodes correspondantes de 2024.

se chiffrait à 52,4 millions $ et à 186,0 millions $, par rapport à 39,6 millions $ et à 166,4 millions $ pour les périodes correspondantes de 2024. Les frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration nets 3 se chiffraient à 94,8 millions $ et à 352,6 millions $ pour le trimestre et l’exercice terminés le 30 novembre 2025, par rapport à 83,6 millions $ et à 318,4 millions $ pour les périodes correspondantes de 2024.

se chiffraient à 94,8 millions $ et à 352,6 millions $ pour le trimestre et l’exercice terminés le 30 novembre 2025, par rapport à 83,6 millions $ et à 318,4 millions $ pour les périodes correspondantes de 2024. Les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés se chiffraient à 67,9 millions $ et à 252,3 millions $ pour le trimestre et l’exercice terminés le 30 novembre 2025, contre 66,2 millions $ et 239,3 millions $ pour les périodes correspondantes de 2024. La hausse d’une année à l’autre est attribuable à l’augmentation des salaires et des avantages sociaux ainsi que des charges autres que de rémunération, de même qu’à l’ajout d’un trimestre supplémentaire de résultats financiers de KCPL.

Pour le trimestre et l’exercice terminés le 30 novembre 2025, le RAIIA ajusté de Partenaires Capital AGF se chiffrait à 16,7 millions $ et à 56,6 millions $, par rapport à 12,4 millions $ et à 56,9 millions $ pour les périodes correspondantes de 2024.

Le revenu net ajusté attribuable aux actionnaires3 pour le trimestre et l’exercice terminés le 30 novembre 2025 s’élevait à 41,2 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,62 $) et à 130,5 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 1,93 $), par rapport à 29,8 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,45 $) et à 111,6 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 1,67 $) pour les périodes correspondantes de 2024.





Trimestres terminés les Exercices terminés les 30 novembre 31 août 30 novembre 30 novembre 30 novembre (en millions $CAN, sauf les montants par action) 2025 2025 2024 2025 2024 Revenu Frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration $ 133,8 $ 126,7 $ 120,2 $ 502,9 $ 459,7 Commissions de suivi et frais de conseils en placement (39,0 ) (37,9 ) (36,6 ) (150,3 ) (141,3 ) Frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration nets3 $ 94,8 $ 88,8 $ 83,6 $ 352,6 $ 318,4 Frais de souscription reportés 0,9 0,9 1,3 4,0 6,6 Revenu ajusté de Partenaires Capital AGF3 22,4 15,5 18,2 76,1 72,9 Autres revenus3 2,2 2,3 2,7 5,6 7,8 Total du revenu net ajusté3 120,3 107,5 105,8 438,3 405,7 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration 68,2 65,9 70,2 264,8 262,5 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés3 67,9 61,3 66,2 252,3 239,3 RAIIA3 56,6 42,1 36,9 179,1 141,7 RAIIA ajusté3 52,4 46,2 39,6 186,0 166,4 Revenu net – actionnaires de la Société 44,9 28,4 28,7 128,6 97,6 Revenu net ajusté – actionnaires de la Société3 41,2 31,2 29,8 130,5 111,6 Résultat dilué par action 0,67 0,42 0,43 1,91 1,46 Résultat dilué ajusté par action3 0,62 0,46 0,45 1,93 1,67 Flux de trésorerie disponibles3 31,5 30,6 21,4 117,6 95,4 Dividende par action 0,125 0,125 0,115 0,490 0,455





Trimestres terminés les 30 novembre 31 août 31 mai 28 février 30 novembre (en millions de $CAN) 2025 2025 2025 2025 2024 Actif géré de FCP4 $ 34 984 $ 32 958 $ 30 975 $ 31 167 $ 30 662 Actif géré de FNB et de comptes à gestion distincte (CGD) 4 136 3 487 2 771 2 913 2 537 Actif géré de comptes distincts et de comptes de sous-conseillers 7 190 6 685 6 448 6 529 6 977 Total de l’actif géré de Placements AGF 46 310 43 130 40 194 40 609 40 176 Actif géré de Patrimoine Privé AGF 9 488 9 016 8 568 8 623 8 567 Actif géré de Partenaires Capital AGF 2 454 2 510 2 600 2 468 2 752 Total de l’actif géré $ 58 252 $ 54 656 $ 51 362 $ 51 700 $ 51 495 Actifs donnant droit à des commissions de Partenaires Capital AGF5 2 136 2 121 2 112 2 142 2 111 Total de l’actif géré et des actifs donnant droit à des commissions5 $ 60 388 $ 56 777 $ 53 474 $ 53 842 $ 53 606 Ventes nettes de FCP4 276 247 18 258 5 Ventes nettes de FCP de détail2 282 262 65 342 14 Actif géré quotidien moyen de FCP4 34 424 32 122 29 770 30 853 29 173

3 Les frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration nets; le revenu ajusté de Partenaires Capital AGF; le total du revenu net; les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés; le RAIIA; le RAIIA ajusté, le revenu net ajusté, le résultat dilué ajusté par action et les flux de trésorerie disponibles ne sont pas des mesures conformes aux IFRS. La Société utilise des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer son rendement global et faciliter la comparaison des résultats trimestriels et annuels d’une période à l’autre. Ces mesures nous permettent d’évaluer nos activités de gestion de placements sans tenir compte de l’effet des éléments hors exploitation. Elles peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Ces mesures non conformes aux IFRS et les rapprochements avec les IFRS, lorsqu’il y a lieu, sont énoncés dans le rapport de gestion disponible sur le site www.agf.com/entreprise/relations-avec-les-investisseurs.

4 L’actif géré de FCP comprend l’actif géré de FCP de détail et celui de clients institutionnels ayant investi dans des séries personnalisées et offertes dans le cadre de FCP.

5 Les actifs donnant droit à des commissions représentent les actifs dans lesquels AGF détient des intéressements et touche des commissions récurrentes, sans toutefois détenir une participation dans les sociétés assumant la gestion de tels actifs.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des états financiers détaillés sur le quatrième trimestre et sur l’exercice terminés le 30 novembre 2025, y compris le rapport de gestion, dans lequel se trouvent des énoncés sur les mesures non conformes aux IFRS, veuillez visiter le site Web d’AGF à www.agf.com dans la section « À propos d’AGF », sous la rubrique « Relations avec les investisseurs », et visiter le site www.sedarplus.ca.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.



AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.



AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré ainsi que des actifs donnant droit à des commissions totalisant plus de 60 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 820 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs de ces filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires. Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société est autorisée à fournir ces services.

Au sujet de Partenaires Capital AGF

Partenaires Capital AGF est le volet d’activités multiboutique d’AGF axé sur l’investissement non traditionnel qui offre, conjointement avec des gestionnaires affiliés, diverses stratégies dans les secteurs des actifs privés et des placements alternatifs. Les clients peuvent bénéficier de l’expertise spécialisée en investissement de gestionnaires affiliés1, alliée au soutien organisationnel et à la foule de ressources de La Société de Gestion AGF Limitée (AGF). Les gestionnaires affiliés à Partenaires Capital AGF, dont Kensington Capital Partners Limited, New Holland Capital, LLC et Crédit Privé AGF SAF, qui comptent en moyenne plus de 18 ans d’expérience, gèrent un actif ainsi que des actifs donnant droit à des commissions totalisant environ 14,4 milliards $CAN* dans des placements alternatifs, pour le compte de clients institutionnels et de détail. Les actifs gérés des gestionnaires affiliés peuvent ne pas être consolidés dans l’actif déclaré d’AGF.

* Taux de change utilisé pour la conversion de l’actif géré ($US) au 30 novembre 2025 (1,40).



Le terme « gestionnaire affilié » fait référence à tout partenaire, quelle que soit la structure de la relation ou l’entente établie pour le partage des revenus avec un tel partenaire. La forme que revêt la participation d’AGF dans un gestionnaire affilié, dans le cadre d’un partenariat structuré, diffère selon chaque gestionnaire affilié. La structure de la relation établie avec un gestionnaire affilié particulier, ou la part de revenu qu’AGF convient de partager peut changer. Un gestionnaire affilié ne fournit des services de conseils en placement ou n’offre des produits que dans le territoire où la société, les particuliers ou les produits en question sont inscrits, ou encore où la société ou les particuliers en question sont autorisés à offrir de tels services.

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs portant sur La Société de Gestion AGF Limitée, notamment sur ses activités, sa stratégie et sa performance financière prévue, ainsi que sur sa situation financière. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés qui sont par nature prévisionnels et relatifs à des événements ou à des situations futurs, ou comprennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « compter », « planifier », « croire », « juger », « estimer », ou les formes négatives de ces termes et d’autres expressions semblables ou des verbes employés au futur ou au conditionnel. De plus, tout énoncé portant sur la performance financière future (y compris les produits, le résultat ou les taux de croissance), les stratégies commerciales courantes ou les perspectives, le rendement des fonds et nos décisions futures possibles, est considéré comme un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, dont la croissance prévue, les résultats d’exploitation, les perspectives commerciales, le rendement et les occasions d’affaires. Bien que nous considérions ces facteurs et hypothèses comme raisonnables selon les informations disponibles présentement, ils pourraient être erronés. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles et sur les projections d’événements futurs et sont intrinsèquement assujettis, entre autres, aux risques, aux incertitudes et aux hypothèses à l’égard de notre exploitation, aux facteurs économiques et à l’industrie des services financiers en général. Ils ne garantissent pas les résultats futurs, et les événements et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux présentés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs que nous avons faits en raison, notamment, de facteurs de risque importants, y compris la valeur de notre actif géré, le volume de ventes et de rachats de nos produits de placement, le rendement de nos fonds de placement ainsi que des gestionnaires et des conseillers de portefeuilles, les décisions des clients relatives à la répartition de l’actif, les produits à venir, les niveaux de frais adoptés par la concurrence pour les produits de gestion de placements et l’administration, les échelles de rémunération des courtiers adoptées par la concurrence et la rentabilité de nos activités de gestion de placements, ainsi que de facteurs liés à l’économie, à la politique et au marché en général en Amérique du Nord et à l’échelle internationale, les taux d’intérêt et de change, les marchés des actions mondiales et financiers, la concurrence, la fiscalité, l’évolution des règlements gouvernementaux, les procédures judiciaires ou réglementaires imprévues, les changements technologiques, la cybersécurité, les effets possibles d’une guerre ou d’activités terroristes, l’apparition d’une maladie ayant des répercussions sur l’économie à l’échelle locale, nationale ou internationale, les catastrophes naturelles et les perturbations touchant les infrastructures publiques, telles que les transports, les communications, l’alimentation en électricité ou en eau potable ou tout autre événement catastrophique et notre capacité de réaliser les opérations stratégiques et de mener à bien l’intégration d’acquisitions et de retenir le personnel clé. Nous tenons à souligner que la liste qui précède n’est pas exhaustive. Le lecteur doit examiner attentivement cette liste et d’autres facteurs et ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres (et déclinons expressément pareille obligation), sauf si les lois applicables l’exigent expressément. Pour plus de détails sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels, se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2025.

