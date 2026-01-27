Purpose Investments Inc. annonce le taux de distribution final de janvier 2026 Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose, Fonds de trésorerie américain Purpose, Fonds de gestion de trésorerie Purpose et Fonds de trésorerie américain Purpose

TORONTO, 27 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. a annoncé aujourd’hui les taux de distribution définitifs de janvier 2026 pour le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose, le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, et le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose.

Le tableau suivant présente les montants définitifs des distributions pour le mois de janvier. La date de distribution est fixée au 28 janvier 2026.

Fonds à capital variable Symbole du

téléscripteur Distribution

finale par part Date

d’enregistrement Date de

paiement Distribution

Fréquence Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB MNU.U 0,2882 $ US 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds de gestion de trésorerie Purpose – parts de FNB MNY 0,1903 $

28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose – parts de FNB PSA 0,0812 $

28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds de trésorerie américain Purpose – parts de FNB PSU.U 0,2694 $ US 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel





À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments Inc. est une société de gestion de l’actif qui gère un actif de 31 milliards de dollars. Purpose Investments met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Purpose Investments est dirigée par l’entrepreneur bien connu Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, société de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour plus d’informations veuillez contacter :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d'investissement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que vous récupérerez le plein montant de votre placement dans un fonds. Si les titres sont achetés ou vendus en bourse de valeurs, vous pouvez payer plus ou recevoir moins que la valeur actif net actuelle. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter.