Volatus fait avancer le partenariat avec Dufour Aerospace pour développer des capacités de fret indépendantes de la piste pour les opérations arctiques, de défense et commerciales

TORONTO, 27 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSX : FLT; OTCQB : TAKOF; Francfort : ABB. F) (« Volatus » ou la « Compagnie »), une entreprise aérospatiale et de défense de nouvelle génération fournissant des systèmes habités et non habités à double usage, du renseignement aérien et des services opérationnels critiques à des clients commerciaux et publics, a publié aujourd'hui une mise à jour stratégique sur son partenariat précédemment annoncé avec Dufour Aerospace, mettant en lumière les progrès continus vers le déploiement de capacités de fret indépendantes de la piste, alignées sur les exigences arctiques, de la défense et des opérations commerciales.

Depuis l'annonce du partenariat en février 2025, Volatus et Dufour Aerospace ont fait progresser leur collaboration, passant de l'alignement initial au développement des capacités, avec un accent sur la préparation opérationnelle. Le partenariat vise à adapter l'avion hybride eVTOL de Dufour en une capacité de cargaison moyenne indépendante de la piste, adaptée aux environnements austères, éloignés et limités par l'infrastructure.

Dans le cadre de ces progrès, un simulateur dédié a été installé dans les installations de Volatus à Toronto. Le simulateur est utilisé pour former les pilotes de Volatus et pour soutenir le développement d'une plateforme de formation et d'évaluation destinée aux clients. Cette capacité vise à permettre le développement de concepts opérationnels, les répétitions de mission et la formation en soutien aux cas d'utilisation gouvernementaux et commerciaux, ainsi qu'à intégrer l'appareil dans l'offre plus large des capacités opérationnelles de Volatus.

La collaboration continue de prioriser trois domaines de capacités interconnectés :

Opérations arctiques et éloignées – Appliquer l'expérience de Volatus dans des environnements d'exploitation froids et nordiques pour soutenir l'adaptation des plateformes, la conception des missions et les concepts opérationnels adaptés à l'Arctique et à d'autres régions austères.

– Appliquer l'expérience de Volatus dans des environnements d'exploitation froids et nordiques pour soutenir l'adaptation des plateformes, la conception des missions et les concepts opérationnels adaptés à l'Arctique et à d'autres régions austères. Soutien logistique militaire et gouvernemental – Évaluation de l'applicabilité de la plateforme aux missions de ravitaillement de défense et du secteur public où l'accès à la piste est limité ou indisponible, en mettant l'accent sur la résilience logistique et la flexibilité opérationnelle.

– Évaluation de l'applicabilité de la plateforme aux missions de ravitaillement de défense et du secteur public où l'accès à la piste est limité ou indisponible, en mettant l'accent sur la résilience logistique et la flexibilité opérationnelle. Applications commerciales – Évaluation des opportunités commerciales dans des secteurs tels que le soutien aux infrastructures critiques, les opérations industrielles éloignées et la réponse d'urgence, où la logistique indépendante de la piste peut compléter les solutions aéronautiques existantes.









« L'objectif de notre travail avec Dufour Aerospace est de développer la capacité opérationnelle, et non de promouvoir des indicateurs de performance individuels », a déclaré Glen Lynch, chef de la direction de Volatus Aerospace. « Les gouvernements et les opérateurs commerciaux recherchent de plus en plus des solutions de fret fiables, indépendantes de la piste, capables d'opérer dans des environnements éloignés et difficiles. Ce partenariat nous permet d'appliquer notre expertise opérationnelle, réglementaire et en formation pour contribuer à façonner une telle capacité. »

« Travailler avec Volatus offre des perspectives opérationnelles précieuses alors que nous continuons à faire mûrir notre plateforme hybride eVTOL », a déclaré Sascha Hardegger, chef de la direction de Dufour Aerospace. « Le partenariat soutient le développement de solutions logistiques pratiques et déployables qui répondent à la fois aux besoins gouvernementaux et commerciaux. »

Volatus a souligné que le partenariat demeure axé sur l'évaluation, la formation et le développement des capacités. Toute décision future concernant le déploiement opérationnel ou la participation à la fabrication sera soumise à une évaluation supplémentaire, des considérations réglementaires et des approbations applicables.

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Volatus Aerospace est un fournisseur mondial de solutions aériennes intégrées pour des applications commerciales et de défense, exploitant à la fois des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS). L'entreprise dessert des secteurs tels que le pétrole et le gaz, les services publics, la santé et la sécurité publique. La mission de Volatus est d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la résilience grâce à des technologies aériennes réelles et évolutives.

À propos de Dufour Aerospace :

Dufour Aerospace est un pionnier dans les drones pour des missions critiques. Basée en Suisse, Dufour développe et fabrique des avions efficaces et durables pour le transport de fret, la logistique et la sécurité publique. Le drone Aero2 est doté d'une propulsion électrique distribuée et d'un module hybride pour répondre aux exigences actuelles du marché de la mobilité aérienne avancée et des drones de taille moyenne.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations constituant des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société en ce qui concerne les activités commerciales futures et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « prévisions », « prévoit », « anticipe », « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des déclarations formées au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « voudrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L'information prospective comprend des renseignements concernant : (i) les plans d'affaires et les attentes de la Société; et (ii) les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. Les informations prospectives sont basées sur des données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, stratégies ou croyances opérationnelles à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la Société diffèrent substantiellement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions, hypothèses et estimations jugées raisonnables par la direction à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la Société et reposent sur des informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs importants ou des hypothèses sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses importants incluent, sans s'y limiter : la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de vue visuelle et les avantages potentiels pour la Compagnie; et le respect des exigences de cotation continue de la TSXV. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou intentionnels. Les informations prospectives contenues ici sont faites à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société se nie de toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives seront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.

Ni la Bourse de capital-risque TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de capital-risque TSX) n'assument la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de cette déclaration.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Rob Walker, directeur commercial

+1-833-865-2887

investorrelations@volatusaerospace.com

SITE WEB DE L'ENTREPRISE

https://volatusaerospace.com

SOURCE : Volatus Aerospace Inc.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0e005c8-2dbd-46d8-be2a-64f7028e018a/fr