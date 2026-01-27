Orkuveitan | Endurnýjun samninga um viðskiptavakt

Orkuveita Reykjavíkur (Orkuveitan) hefur undirritað samninga við Kviku banka hf., Landsbankann hf. og Fossa fjárfestingarbanka hf. um viðskiptavakt á eftirmarkaði með skuldabréf útgefin af OR með auðkennin „OR031033 GB“, „OR180242 GB“ „OR280845 GB“ og „OR180255 GB“. Skuldabréfin hafa þegar verið tekin til viðskipta á Nasdaq Iceland. Skyldur viðskiptavaka samkvæmt samningi taka gildi þann 27. janúar 2026.
Tilgangur þessa er að efla viðskipti með þau skuldabréf sem samningurinn tekur til, auka seljanleika þeirra á eftirmarkaði og stuðla að eðlilegri verðmyndun.
Viðskiptavakar skuldbinda sig til að setja fram dag hvern, kaup- og sölutilboð í skuldabréfin í Kauphöllinni fyrir opnun markaðar. Tilboð skulu ávallt vera að lágmarki 20 m. kr. í hvorum flokki að nafnverði og skulu tilboð endurnýjuð eigi síðar en innan 15 mínútna frá því að þeim hefur verið tekið.
Hámarksmunur kaup- og sölutilboða viðskiptavaka ákvarðast af verði gildra tilboða og má mest vera 1,0% á OR 031033 GB. Hámarksmunur kaup- og sölutilboða á OR 180255 GB, OR 280845GB og OR 180242 GB má mest vera 1,5%.
Tengiliður:
Snorri Hafsteinn Þorkelsson
Framkvæmdastjóri Fjármála Orkuveitunnar
Sími: 516 6100
Netfang: snorri.hafsteinn.thorkelsson@or.is