Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2026 koskien yhtiön hallituksen jäsenmäärää, hallituksen jäsenten palkkioita ja kulujen korvausperusteita sekä hallituksen jäsenten valitsemista

eQ Oyj Pörssitiedote

27.1.2026, klo 15:00

eQ Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksen 24.3.2026 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenmäärää, hallituksen jäsenten palkkioita ja kulujen korvausperusteita sekä hallituksen jäsenten valitsemista.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyisi ennallaan eli hallitukseen valittaisiin kuusi (6) jäsentä tai, jos joku osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen ehdokas on estynyt, viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pysyisivät ennallaan eli hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa ja hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan 750 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat, ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Päivi Arminen, Nicolas Berner, Caroline Bertlin, Georg Ehrnrooth, Janne Larma sekä Tomas von Rettig toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tai, jos joku osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen ehdokas on estynyt, ne ehdotetut hallituksen jäsenet, jotka eivät ole estyneitä hoitamaan tehtävää.

Kaikki ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi he ovat ilmoittaneet, että tullessaan valituiksi he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Janne Larman.

Helsinki 27.1.2026

Lisätietoja: Lakiasiainjohtaja Juha Surve, +358 9 6817 8733

eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,7 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eq.fi.