Énergir et vadiMAP annoncent un partenariat stratégique pour simplifier la décarbonation du secteur des bâtiments

MONTRÉAL, 27 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Énergir et vadiMAP1 allient leur expertise dans le cadre d’un partenariat afin d’offrir à la clientèle d’Énergir une plateforme dédiée à la planification de la décarbonation du secteur des bâtiments. Destinée à la clientèle du petit-moyen bâtiment de type commercial, institutionnel et multilogement, cette plateforme centralisée vise à aider les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments à mieux comprendre leur consommation d'énergie, à explorer différentes options et à identifier des actions concrètes pour améliorer leur performance énergétique et leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre.

Une nouvelle approche pour améliorer l’empreinte carbone des bâtiments

Conçue pour comparer équitablement des milliers de scénarios de mesures énergétiques personnalisés, et ce, toutes sources d’énergie confondues, la plateforme vadiMAP offrira une vision claire, objective et transparente des solutions les plus pertinentes. Grâce à l’analyse fine des données et caractéristiques de chaque bâtiment, elle génèrera des scénarios concrets de solutions énergétiques, adaptées à chaque profil client et faciles à comprendre.

De cette façon, la plateforme aidera la clientèle à comparer différentes solutions, comme l’efficacité énergétique, la biénergie électricité-gaz naturel et le gaz naturel renouvelable, en tenant compte des différentes options tarifaires et des subventions applicables pour mieux évaluer les coûts, le retour sur l’investissement et les économies annuelles des projets. Les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments pourront ainsi cibler les meilleures actions à mettre en œuvre pour optimiser leur consommation d’énergie et prendre des décisions éclairées et adaptées à leur réalité.

« Ce partenariat avec vadiMAP est le parfait exemple de l’évolution de notre rôle d’énergéticien. Depuis 25 ans, Énergir accompagne sa clientèle en efficacité énergétique, et nous sommes heureux de bonifier cet accompagnement avec une plateforme numérique qui aide à passer plus rapidement de la réflexion à l’action. En simplifiant la prise de décision, nous facilitons l’accès à nos solutions énergétiques pour mieux soutenir notre clientèle dans leurs objectifs de décarbonation », explique Jerry Joseph, directeur exécutif, Expérience clients, Énergir.

« Cette collaboration avec Énergir illustre l’importance pour les entreprises d’unir leurs forces avec les grands acteurs de l’énergie afin d’accélérer la transition énergétique. Nous sommes fiers de les accueillir comme partenaire et actionnaire minoritaire et de pouvoir compter sur leur expertise reconnue en matière de solutions énergétiques. Ce partenariat confirme notre ambition de devenir un acteur clé du déploiement à grande échelle de solutions d’efficacité énergétique, avec l’objectif de soutenir le diagnostic énergétique de plus de 30 000 bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels par année d’ici 2030 à l’échelle internationale », affirme Jérémy S. Boucher, président et directeur général, vadiMAP.

Un accès simple et intégré pour la clientèle

La plateforme sera accessible gratuitement à la clientèle dès 2027 via l’Espace client Énergir. Dès décembre 2026, une première version sera lancée sous forme de projet pilote à certains segments de la clientèle visée pour ensuite effectuer un déploiement complet au courant de l’année 2027.

À propos d’Énergir

Comptant plus de 11 milliards de dollars d’actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 540 000 clients et des communautés qu'elle dessert au Québec et au Vermont. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le biais de filiales et d'autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel par canalisation de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

À propos de vadiMAP

Lancée en 2019, vadiMAP est une entreprise technologique spécialisée dans l’aide à la décision en performance énergétique et en décarbonation des bâtiments. Sa solution technologique permet aux gestionnaires d’actifs immobiliers, firmes d’ingénierie et fournisseurs d’énergie de prioriser des scénarios concrets d’optimisation énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. vadiMAP relie l’ensemble des dimensions de la performance énergétique, incluant l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la continuité d’opération et la gestion intelligente des pointes, afin de transformer les diagnostics en actions prêtes à être mises en œuvre. Présente au Canada et en Europe, vadiMAP poursuit son développement international avec l’ouverture d’une filiale en France en 2025, confirmant son ambition de déployer à grande échelle des solutions technologiques crédibles et mesurables au service de la transition énergétique des bâtiments.

Pour plus de renseignements:

Énergir

Elaine Arsenault

communications@energir.com

vadiMAP

Émilie Poirier

epoirier@vadimap.com

1 vadiMAP est un nom commercial et une marque de commerce enregistrée appartenant à vadimUS conseils inc. Énergir détient une participation minoritaire dans vadimUS conseils inc.