Atos nommé leader dans le « Provider Lens™ » d’ISG pour les services de gestion d'applications pilotés par l'IA et l'externalisation du développement d'applications

Paris, France, 27 janvier 2026 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l’IA, a été nommé par Information Services Group (ISG), principal cabinet mondial de recherche et de conseil, comme un leader européen dans les services de gestion d'applications et l'externalisation du développement d'applications pilotés par l'IA.

Cette évaluation complète des fournisseurs a couvert 29 prestataires de services, Atos partageant le classement leader principal avec des fournisseurs tels qu'Accenture, Capgemini et Deloitte.

Le rapport met en lumière l'évolution rapide de l’IA Générative (GenAI) comme fondation des services ADM de nouvelle génération, où des fournisseurs de premier plan tels qu’Atos intègrent avec succès des fonctionnalités comme celles de la plateforme Atos Polaris AI pour permettre une prestation de services transformée. Les modules de développement de la plateforme Atos Polaris AI pour le développement, le support, les tests et la modernisation s'intègrent de plus en plus dans le cycle de vie logiciel, répondant aux besoins critiques des clients en matière d'efficacité, de modernisation de l’existant, de sécurité, de conformité réglementaire et de souveraineté numérique.

L'évaluation a salué les références de leadership d'Atos dans la mise en œuvre d'une modernisation pilotée par l'IA pour les industries réglementées à travers l'Europe, grâce à une approche centrée sur le client et la conformité fondée sur son stack cloud souverain, ses architectures sectorielles spécifiques et son engagement envers la souveraineté numérique et l'IA responsable.

Atos a également été mis en avant pour ses frameworks avancés GenAI, guidant ses clients à travers une adoption par phases, sécurisée et durable, s'intégrant parfaitement à des pipelines de livraison exigeants, ainsi que pour son modèle de livraison évolutif, basé sur les domaines métiers —soutenu par des outils propriétaires comme la plateforme Atos Polaris AI — qui automatise de manière transparente le cycle de vie du développement logiciel et garantit des gains de productivité constants.

« Notre reconnaissance en tant que Leader par ISG témoigne des avancées réalisées en partenariat avec nos clients pour exploiter la puissance de l'IA responsable et de favoriser une modernisation des applications rapide, sécurisée, conforme aux reglementations et souveraine. En Europe, notre position de leadership souligne la force de nos services structurés de gestion d'applications, notre expertise approfondie du secteur et l'adoption avancée de la GenAI. Nous sommes fiers de proposer une modernisation intégrée par l'IA et axée sur la conformité, soutenue par des architectures souveraines, permettant une transformation sûre et à faible risque, même dans les environnements les plus complexes et hautement réglementés », a déclaré Leon Gilbert, Vice-Président Exécutif, Applications Numériques et Plateformes Intelligentes chez Atos.

« Atos se distingue par son approche de modernisation pilotée par l'IA, adaptée aux industries réglementées, en s'appuyant sur le cloud souverain et les principes d'IA responsable pour garantir la conformité réglementaire et la sécurité. Son cadre structuré d'activation GenAI et ses outils propriétaires comme AppMod Toolkit et Machine One4Delivery assurent une adoption progressive et sans risque ainsi qu'une livraison industrialisée avec un haut niveau d'ingénierie. De plus, Atos combine la stabilité AMS avec l'IA intégrée pour l'automatisation, l'analyse prédictive et l'optimisation, garantissant ainsi la continuité opérationnelle, le contrôle des coûts et la résilience face à des environnements d'entreprise complexes », a commenté Oliver Nickels, Analyste Principal & Conseiller Exécutif chez ISG.

Pour obtenir une copie du rapport, veuillez consulter Atos Digital Applications & Smart Platforms

