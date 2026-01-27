SAN FRANCISCO, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ControlUp übernimmt Unipath, Anbieter einer KI-gestützten SOAR-Plattform (Security Orchestration, Automation and Response). Mit diesem Schritt führt das Unternehmen seine Strategie für autonomes Endpunktmanagement (Autonomous Endpoint Management, AEM) konsequent fort und baut seine KI-Funktionalitäten um ein agentisches KI-Framework aus. Dieses lernt aus Mitarbeiterinteraktionen, analysiert Probleme eigenständig und erstellt Vorschläge zur Fehlerbehebung (Remediation). Somit müssen IT-Mitarbeiter nicht länger Automatisierungs-Workflows konzipieren, skripten oder pflegen.

Von Regeln und Skripten zu kontinuierlich lernender KI

ControlUp führt den Markt bei der Echtzeit-Datenerfassung an. Alle drei Sekunden werden Telemetriedaten über tausende Datenpunkte hinweg erfasst. Auf dieser Basis lassen sich Probleme unmittelbar bei ihrem Auftreten erkennen, beheben und die damit verbundenen erforderlichen Prozesse intelligent automatisieren. Die Übernahme von Unipath ermöglicht es ControlUp, den bislang verfolgten regel- und skriptbasierten Automatisierungsansatz durch ein lernfähiges Modell zur Fehlerbehebung zu ersetzen. Dadurch lassen sich Probleme eigenständig erkennen und Maßnahmen kontextbasiert auf Grundlage von Echtzeitdaten und Nutzerinteraktionen einleiten. Die Ergebnisse der Fehlerbehebung verbessern sich dabei kontinuierlich im Zeitverlauf.

Um 90 Prozent schnellere Reaktionszeit bei IT-Vorfällen

Unipath bringt Expertise in kontextbasierter Entscheidungsfindung, schneller Wertschöpfung durch Automatisierung und KI-gestütztem IT-Betrieb ein. Die vom Unternehmen entwickelte Plattform ist dafür bekannt, Reaktionszeiten bei IT-Vorfällen um bis zu 90 Prozent zu reduzieren. Möglich wird dies durch automatisierte Analysen, integrierte Intelligenz und eine Datenschicht, die Eingaben aus dutzenden Systemen in einer einheitlichen Betriebsansicht bündelt. Die Übernahme zahlt damit direkt auf die Weiterentwicklung der Automatisierungsstrategie von ControlUp ein.

Dreistufige KI-Roadmap

Intelligent Insight: Alle drei Sekunden erfasste Telemetriedaten bilden die Grundlage für Anomalieerkennung, Varianzanalysen und die Bewertung der Mitarbeitererfahrung.

Alle drei Sekunden erfasste Telemetriedaten bilden die Grundlage für Anomalieerkennung, Varianzanalysen und die Bewertung der Mitarbeitererfahrung. Conversational AI und Self - Service: LLM-gestützte Interaktionen ermöglichen es Mitarbeitenden, IT-Probleme in natürlicher Sprache eigenständig zu lösen, ohne dass ein Eingreifen der IT erforderlich ist.

LLM-gestützte Interaktionen ermöglichen es Mitarbeitenden, IT-Probleme in natürlicher Sprache eigenständig zu lösen, ohne dass ein Eingreifen der IT erforderlich ist. Agentische KI und Automatisierung: Auf Basis der Unipath-Technologie werden Maßnahmen zur Fehlerbehebung dynamisch aus Kontext und Ergebnissen abgeleitet. Die IT validiert die Resultate, anstatt Automatisierungs-Workflows zu entwerfen oder zu pflegen.





Verfügbarkeit

Die Funktionen von Unipath werden im Laufe des Jahres 2026 schrittweise in die ControlUp-ONE-Plattform integriert. Ausgewählte Kunden und Partner können diese vorab testen.

Zitate

„Wir machen Autonomous Endpoint Management für unsere Kunden zur Realität, schaffen echten Mehrwert für IT-Teams und verbessern die digitale Mitarbeitererfahrung. Durch die Integration der agentischen KI von Unipath in die ControlUp-Plattform können wir Probleme direkt und in Echtzeit beheben, oft ohne Beteiligung des Helpdesks. Wir setzen dies gemäß den Governance- und Sicherheitsstandards um, die Banken, Krankenhäuser und globale Unternehmen fordern, sodass ein selbstheilender Arbeitsplatz nicht nur möglich, sondern praktikabel und vertrauenswürdig wird.“

Jed Ayres, CEO, ControlUp

„Unipath wurde gegründet, um Automatisierung zu vereinfachen, damit Teams mit weniger Aufwand mehr erreichen können. Durch die Kombination unserer agentischen KI mit der Echtzeit-DEX-Plattform von ControlUp schaffen wir etwas völlig Neues. Wir liefern Technologie, die das Problem versteht, die passende Maßnahme bestimmt und die Lösung eigenständig umsetzt. Wir schließen uns ControlUp an, weil wir eine gemeinsame Vision für KI teilen, die Komplexität reduziert und Organisationen reibungslose Abläufe ermöglicht.“

Mike Admon, Founder und CEO, Unipath

Über ControlUp

ControlUp zählt zu den führenden DEX-Anbietern. Die leistungsstarke Plattform des Unternehmens, entwickelt für das moderne Arbeitsplatzmanagement, bündelt Lösungen für die digitale Mitarbeitererfahrung und den IT-Betrieb unter einem Dach. Durch die Kombination aus Echtzeit-Monitoring, intelligenten Einblicken und proaktiver Fehlerbehebung beschleunigt ControlUp den Wechsel hin zum autonomen Endpunktmanagement (Autonomous Endpoint Management / AEM). Dies ermöglicht IT-Teams, Probleme zu lösen, bevor sie die Mitarbeitenden in ihrer Produktivität beeinträchtigen, Abläufe zu vereinfachen und Komplexität zu beherrschen, ohne zahlreiche Einzellösungen einsetzen zu müssen. Um ihre Technologie zuverlässig zu betreiben, vertrauen nahezu 2.000 Organisationen auf ControlUp – darunter mehr als ein Drittel der Fortune-100-Unternehmen. Mit ControlUp arbeitet die IT intelligenter, die Mitarbeitenden bleiben produktiv und der Arbeitsplatz läuft reibungslos. Weitere Informationen: https://www.controlup.com/de/ .