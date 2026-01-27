Investeringsforeningen StockRate Invest - á conto-udbytte for 2025

Foreningen har vedtaget at foretage á conto-udbytte som det fremgår af nedenstående.

Afdeling ISIN-kode Udbytte

(kr. pr. andel) Globale Aktier Udloddende DK0060206316 39,30

Udbytterne er vist som kr. pr. andel á 100 kr.

Sidste dag for handel med afdelingen inklusive ret til á conto udbytte: 2. februar 2026

Første dag for handel med afdelingen eksklusive ret til á conto udbytte: 3. februar 2026

Forventet dag for hvornår udbyttet vil være til rådighed på depotkonto: 5. februar 2026

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamlingen den 20. marts 2026.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Invest Administration A/S

Daniel Ligaard

Investeringschef