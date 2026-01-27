Acoustic lanza integraciones nativas con las principales plataformas de comercio

BOSTON, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acoustic, líder global en tecnología de marketing omnicanal y compromiso con el cliente, anunció hoy la disponibilidad de integraciones nativas y bidireccionales con las principales plataformas de comercio del sector — Shopify, WooCommerce y BigCommerce — dentro de su plataforma insignia, Acoustic Connect™.

Las nuevas integraciones permiten la ingestión de catálogos de productos, perfiles de clientes, eventos de pedidos y señales de comportamiento en tiempo real y a escala empresarial, ofreciendo a los especialistas en marketing de comercio electrónico y retail una visión completa y continuamente actualizada de cada interacción con el cliente. Esta visibilidad mejorada permite a los equipos de marketing detectar el momento en que aparece la intención de compra y actuar de inmediato sobre estas señales a través de la plataforma Acoustic Connect, desatando una ventaja medible en ingresos, fidelidad y valor del cliente.

“Durante mucho tiempo, los especialistas en marketing han dependido de integraciones que son demasiado limitadas o frágiles para soportar el comercio en tiempo real”, dijo Jon Ziglar, director ejecutivo de Acoustic. “Estas nuevas integraciones nativas cambian eso. Estamos dando a los equipos de comercio electrónico la capacidad de conocer la historia completa detrás de cada visita, búsqueda, exploración, carrito y compra, y de actuar al instante. Este es el tipo de marketing moderno, basado en señales, que ofrece una verdadera ventaja competitiva”.

Diseñado para el retail moderno, no para flujos de trabajo tradicionales

Las plataformas de marketing tradicionales dependen de sincronizaciones básicas de datos o conexiones webhook frágiles que se rompen bajo presión. Las integraciones de Acoustic Connect están diseñadas específicamente para el comercio de alto volumen, ofreciendo:

Gestión de catálogos a gran escala , soportando miles de SKUs con variantes, imágenes, metadatos y estructuras de categorías.

, soportando miles de SKUs con variantes, imágenes, metadatos y estructuras de categorías. Soporte multi-tienda y multi-región para operaciones minoristas globales.

para operaciones minoristas globales. Sincronización continua de datos bidireccional , sin necesidad de actualizaciones manuales ni límites de API.

, sin necesidad de actualizaciones manuales ni límites de API. Relleno histórico instantáneo de pedidos y datos de clientes para una visibilidad completa del ciclo de vida.

de pedidos y datos de clientes para una visibilidad completa del ciclo de vida. Configuración sin código que se realiza en minutos en lugar de semanas, sin necesidad de middleware.



Este nivel de profundidad y confiabilidad da a los especialistas en marketing la confianza para desarrollar programas de ciclo de vida potentes basados en el comportamiento real que ocurre en sus tiendas en este momento, y no en datos incompletos del pasado.

Funciones y capacidades clave:

Sincronización de catálogo en tiempo real: Importación automática de catálogos completos — variantes, inventario, descripciones, precios e imágenes — continuamente actualizados para garantizar personalización y recomendaciones precisas.

Importación automática de catálogos completos — variantes, inventario, descripciones, precios e imágenes — continuamente actualizados para garantizar personalización y recomendaciones precisas. Señales de comportamiento convertidas en intención: Captura en tiempo real de adiciones al carrito, vistas de productos, búsquedas, abandono del proceso de compra y eventos de compra, transformando las señales de comportamiento en audiencias creadas y oportunidades predictivas.

Captura en tiempo real de adiciones al carrito, vistas de productos, búsquedas, abandono del proceso de compra y eventos de compra, transformando las señales de comportamiento en audiencias creadas y oportunidades predictivas. Orquestación unificada del recorrido del cliente: Habilita recorridos multicanal (email, SMS, push, WhatsApp) activados instantáneamente por la actividad de catálogo y comercio, sin soluciones alternativas ni dependencia del equipo de TI.

Habilita recorridos multicanal (email, SMS, push, WhatsApp) activados instantáneamente por la actividad de catálogo y comercio, sin soluciones alternativas ni dependencia del equipo de TI. Salud de la audiencia y perspectivas de ciclo de vida: Mapeo del comportamiento a nivel de producto a las etapas del ciclo de vida para identificar segmentos como “alta intención, bajo carrito”, “listo para repetir” y “en riesgo”, impulsando la participación proactiva.

Mapeo del comportamiento a nivel de producto a las etapas del ciclo de vida para identificar segmentos como “alta intención, bajo carrito”, “listo para repetir” y “en riesgo”, impulsando la participación proactiva. Confiabilidad y escalabilidad empresarial: Diseñado para gestionar un volumen de transacciones a gran escala, grandes catálogos de SKUs y operaciones siempre activas, garantizando precisión y continuidad a medida que las marcas crecen.



Por qué es importante para los especialistas en marketing de ciclo de vida

Los equipos de ecommerce actuales requieren visibilidad en tiempo real y agilidad operativa que los ESP tradicionales y los stacks de marketing heredados no pueden ofrecer. Acoustic Connect cierra esta brecha al combinar:

Activación instantánea impulsada por señales.

Vista unificada de datos de marketing y comercio.

Inteligencia de productos y comportamiento de alta fidelidad.

Perspectivas predictivas que identifican nuevas oportunidades de ingresos.

Plataforma dirigida por especialistas en marketing, diseñada para velocidad y facilidad de uso.



Estas capacidades permiten que los equipos B2C se liberen de flujos de trabajo lentos y centrados en campañas, adoptando un modelo omnicanal basado en la intención que genera resultados medibles.

“Las marcas no deberían tener que elegir entre integraciones simples que no escalan o conectores personalizados que se rompen constantemente”, dijo John Riewerts, director de producto y tecnología de Acoustic. “Desarrollamos estas integraciones nativas para ofrecer fidelidad de datos en tiempo real a escala empresarial. Acoustic Connect sincroniza de forma continua catálogos, pedidos y señales de comportamiento, sin cuellos de botella en la API, fragilidad de webhooks ni mantenimiento manual. Los especialistas en marketing pueden confiar en que lo que ven es exactamente lo que está ocurriendo en la tienda en ese preciso momento, lo que les brinda la capacidad de interactuar con los clientes con precisión y confianza”.

Disponibilidad

Las integraciones con Shopify, WooCommerce y BigCommerce están disponibles hoy para todos los clientes de Acoustic Connect. Las marcas de comercio y retail pueden comenzar a activar disparadores de catálogo, recorridos de ciclo de vida y tableros de control de salud de audiencia de inmediato.

Para más información o para agendar una demo, visite www.acoustic.com.

Acerca de Acoustic

Acoustic ofrece una alternativa moderna a las plataformas de marketing heredadas, proporcionando a las marcas B2C una plataforma unificada de compromiso con el cliente, impulsada por un modelo de marketing basado en la intención. Su producto insignia, Acoustic Connect, combina datos de comportamiento, perspectivas de catálogos de productos, análisis predictivos y orquestación multicanal. En conjunto, estas capacidades soportan el marketing multicanal y el compromiso omnicanal del cliente dentro de una única solución nativa en la nube, diseñada para el consumidor digital actual.

Acoustic empodera a los especialistas en marketing para eliminar herramientas redundantes, acelerar la ejecución de campañas y activar recorridos de clientes precisos, personalizados y basados en datos mediante mensajes en tiempo real que incrementan el valor de vida del cliente, la fidelidad y los ingresos. Con la confianza de marcas en todo el mundo, Acoustic permite a los especialistas en marketing enviar miles de millones de mensajes personalizados anualmente, de manera más rápida, inteligente y con mayor impacto. Para más información visite www.acoustic.com.

Contacto de medios:

press@acoustic.com.