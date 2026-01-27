Kvika banki hf.: Flöggun eigin hlutir

Sjá meðfylgjandi flöggun vegna eigin hluta.
Tilkynning þessi er gerð með vísan til 29. gr. (Flöggunarskylda vegna eigin hluta) laga nr. 20/2021 upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa og flöggunarskyldu.
Viðhengi
| Source: Kvika banki hf. Kvika banki hf.
In week 4 Kvika banki hf. („Kvika" or „the bank") purchased 13,000,000 of its own shares at the purchase price ISK 246,657,000.
Kvika bank has appointed Anna Rut Ágústsdóttir as the Bank's Deputy CEO. Anna Rut will assume this role alongside her current position as Managing Director of the Bank's Operations and Development