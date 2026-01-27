Kvika banki hf.: Flöggun eigin hlutir

 | Source: Kvika banki hf. Kvika banki hf.

Sjá meðfylgjandi flöggun vegna eigin hluta. 

Tilkynning þessi er gerð með vísan til 29. gr. (Flöggunarskylda vegna eigin hluta) laga nr. 20/2021 upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa og flöggunarskyldu. 

Viðhengi


Attachments

Kvika_flöggun_eiginhlutir

