UAB „EPSO-G“ 2026 m. investuotojo kalendorius

UAB „EPSO-G“ 2026 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti ir sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą tokia tvarka:
2026-03-17 – auditorių patvirtinta 2025 m. integruota konsoliduota metinė ataskaita, kurią sudaro vadovybės ataskaita kartu su užtikrinimo išvada tvarumo ataskaitai ir audituotas 2025 m. konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys
2026-03-17 – pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
Ne vėliau nei 2026-04-07 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2026-05-15 – 2026 m. 3 mėnesių tarpinė informacija
2026-06-08 – obligacijų atkarpos palūkanų mokėjimo diena
2026-08-21 – 2026 m. 6 mėnesių tarpinė informacija
2026-11-13 – 2026 m. 9 mėnesių tarpinė informacija
UAB „EPSO-G“ (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį:
Gediminas Petrauskas, „EPSO-G“ komunikacijos partneris
Tel. +370 610 63306, el. paštas gediminas.petrauskas@epsog.lt