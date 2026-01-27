Communiqué Information réglementée

Aix-en-Provence, le 27 janvier 2026

CRCAM Alpes Provence :

Mise à disposition de l’avis financier au 31 décembre 2025

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : www.ca-alpes p rovence.fr et a été transmis à l’Autorité des Marchés Financiers.

Lien direct vers la rubrique « Informations réglementées » :

https://www.credit- a grico l e.fr/ca-alpesprovence/particulier/informations/infos-reglementees.html

NYSE Euronext Paris - Eurolist compartiment C - ISIN : FR0000044323

Responsable de l’Information Financière : Mathieu BOURGES (Directeur Financier)

E-mail : mathieu.bourges@ca-alpesprovence.fr

