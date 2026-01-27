ALUS et Definity renforcent leur engagement à soutenir les communautés agricoles résilientes

TORONTO, 27 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ALUS a le plaisir d'annoncer un nouvel engagement de trois ans de 1,5 million de dollars de la part de Definity, renforçant et renouvelant le soutien continu de la compagnie d'assurance à l'égard des solutions fondées sur la nature, mises en œuvre par les agriculteurs et développées par les collectivités, partout au Canada. Cette entente pluriannuelle reflète la croissance continue d'une relation de collaboration qui a débuté en 2023 et qui s'est renforcée au fur et à mesure que Definity approfondit son investissement dans l’intendance de l'environnement et la résilience rurale au sein des communautés.



L'engagement renouvelé de Definity fournira un financement constant et à long terme pour aider les producteurs agricoles à mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature. Ces projets comprennent la restauration de zones humides et de prairies indigènes, la plantation d'arbres et la création d'habitats pour la faune etl'amélioration de la santé des sols.Ces initiatives visent à renforcer la résilience des terres et des communautés qui en dépendent.

Cet investissement soutient directement la mise en œuvre du programme sur le terrain et la base de données nationale d'ALUS, qui permet de suivre les résultats environnementaux et sociaux dans l'ensemble du réseau ALUS. Grâce à une stabilité sur plusieurs années, ALUS peut travailler plus étroitement avec les agriculteurs pour mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature qui réduisent les risques climatiques, améliorent la biodiversité et profitent aux communautés à travers le Canada.

ALUS est une organisation caritative qui aide les collectivités à soutenir les producteurs agricoles qui adoptent de bonnes pratiques d'intendance agricole.. Grâce à un modèle développé par les collectivités et mis en œuvre par les agriculteurs, les comités consultatifs de partenariat locaux - composés d'agriculteurset de dirigeants communautaires - façonnent et approuvent les projets en fonction des priorités régionales et des besoins locaux. Cela permet de s'assurer que chaque acre restauré reflète les connaissances locales et produit des résultats bénéfiques à long terme.

« Les producteurs agricoles réalisent certains des travaux d'adaptation au climat les plus importants du pays et ce nouvel engagement pluriannuel leur assure le soutien stable et à long terme dont ils ont besoin », a déclaré Jill Weaver, directrice des partenariats chez ALUS. « Le leadership continu de Definity renforce les capacités locales, améliore les sols et les systèmes d'eau, restaure l'habitat et renforce la résilience de notre environnement. »

« Chez Definity, notre objectif est de construire un monde meilleur en aidant nos clients et nos communautés à s'adapter et à prospérer. Cet engagement renouvelé envers ALUS reflète cet objectif en action, en aidant les agricultrices et agriculteurs à restaurer les écosystèmes, à renforcer la résilience rurale et à réduire le risque climatique. Ensemble, nous faisons progresser les solutions fondées sur la nature et créons des avantages durables pour les communautés à travers le Canada », a affirmé Brendan Seale, vice-président, environnement, social et gouvernance, Definity.

Grâce au soutien de Definity, ALUS continuera à développer des solutions fondées sur la nature, à faire évoluersa base de données et les systèmes utilisés pour ses rapports, et à renforcer l'engagement de ses collectivités. Ce financement contribue à bâtir la résilience des régions et des exploitations agricoles qui en sont le moteur, aujourd'hui et pour les générations à venir.

À propos d’ALUS

ALUS est une organisation caritative qui vise un avenir où tous les agriculteurs produisent non seulement des aliments et des fibres, mais aussi des services écosystémiques contribuant à résoudre les crises du climat et de la biodiversité. Grâce à son programme clés en main réalisé par les producteurs agricoles et développé par les collectivités, ALUS collabore avec 390 leaders communautaires dans 42 collectivités afin d’appuyer près de 2200 producteurs agricoles qui créent et entretiennent plus de 23 000 hectares de projets écologiques sur leurs terres. Ces projets, comme les bandes riveraines élargies, les prairies indigènes et la plantation d’arbres et d’arbustes, aident à capturer le carbone, à préserver la santé des lacs, des rivières et des ruisseaux, à fournir de la nourriture et des abris aux animaux, et à renforcer la résilience des municipalités face aux phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les inondations et les sécheresses.

