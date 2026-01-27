VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 19 janvier au 23 janvier 2026

Nanterre, le 26 janvier 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 19 janvier au 23 janvier 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 19 janvier au 23 janvier 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2026-01-19FR000012548645 020116,372648XPAR
VINCI2026-01-19FR000012548637 387116,352846CEUX
VINCI2026-01-19FR000012548615 084116,415785AQEU
VINCI2026-01-19FR000012548610 469116,334254TQEX
VINCI2026-01-20FR000012548676 216114,720687XPAR
VINCI2026-01-20FR000012548650 077114,688914CEUX
VINCI2026-01-20FR000012548614 906114,765105AQEU
VINCI2026-01-20FR000012548610 801114,740705TQEX
VINCI2026-01-21FR000012548654 637115,375664XPAR
VINCI2026-01-21FR000012548636 956115,396256CEUX
VINCI2026-01-21FR000012548615 258115,360201AQEU
VINCI2026-01-21FR000012548610 644115,416413TQEX
VINCI2026-01-22FR000012548635 858117,525506XPAR
VINCI2026-01-22FR000012548625 918117,552732CEUX
VINCI2026-01-22FR000012548614 950117,503261AQEU
VINCI2026-01-22FR00001254865 274117,543733TQEX
VINCI2026-01-23FR000012548636 134116,957119XPAR
VINCI2026-01-23FR000012548631 882117,008828CEUX
VINCI2026-01-23FR000012548616 204116,877777AQEU
VINCI2026-01-23FR000012548610 780117,047291TQEX
      
  TOTAL554 455115,9820 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

