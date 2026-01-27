VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 19 janvier au 23 janvier 2026

Nanterre, le 26 janvier 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 19 janvier au 23 janvier 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 19 janvier au 23 janvier 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2026-01-19 FR0000125486 45 020 116,372648 XPAR VINCI 2026-01-19 FR0000125486 37 387 116,352846 CEUX VINCI 2026-01-19 FR0000125486 15 084 116,415785 AQEU VINCI 2026-01-19 FR0000125486 10 469 116,334254 TQEX VINCI 2026-01-20 FR0000125486 76 216 114,720687 XPAR VINCI 2026-01-20 FR0000125486 50 077 114,688914 CEUX VINCI 2026-01-20 FR0000125486 14 906 114,765105 AQEU VINCI 2026-01-20 FR0000125486 10 801 114,740705 TQEX VINCI 2026-01-21 FR0000125486 54 637 115,375664 XPAR VINCI 2026-01-21 FR0000125486 36 956 115,396256 CEUX VINCI 2026-01-21 FR0000125486 15 258 115,360201 AQEU VINCI 2026-01-21 FR0000125486 10 644 115,416413 TQEX VINCI 2026-01-22 FR0000125486 35 858 117,525506 XPAR VINCI 2026-01-22 FR0000125486 25 918 117,552732 CEUX VINCI 2026-01-22 FR0000125486 14 950 117,503261 AQEU VINCI 2026-01-22 FR0000125486 5 274 117,543733 TQEX VINCI 2026-01-23 FR0000125486 36 134 116,957119 XPAR VINCI 2026-01-23 FR0000125486 31 882 117,008828 CEUX VINCI 2026-01-23 FR0000125486 16 204 116,877777 AQEU VINCI 2026-01-23 FR0000125486 10 780 117,047291 TQEX TOTAL 554 455 115,9820

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe