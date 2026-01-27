Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mardi 27 janvier 2026 – 17h45

ARGAN commercialise une nouvelle cellule de 5 700 m² sur son AutOnom®

de Bain-de-Bretagne (35)

Seulement quelques semaines après l’inauguration officielle du site avec les équipes de DIMOLOG, ARGAN accueille déjà un nouveau locataire sur son AutOnom® de Bain-de-Bretagne (35) avec la signature d’une cellule de 5 700 m² auprès de DUCOURNAU LOGISTIQUE.

Crédit photo : ARGAN

Bain-de-Bretagne, un emplacement idéal sur l’axe Rennes-Nantes

Livré début 2025, le site AutOnom® de Bain-de-Bretagne s’étend sur 30 700 m² environ. Divisé en 5 cellules, il accueille désormais deux utilisateurs avec DUCOURNAU LOGISTIQUE qui vient rejoindre DIMOLOG, groupe DIMOTRANS, déjà locataire de 3 cellules représentant un total de 19 300 m².

Les équipes de DUCOURNAU LOGISTIQUE ont intégré leur nouvel outil de travail début décembre 2025. Elles y exploitent une cellule de stockage de 5 400 m² complétée par un bloc bureaux de 300 m².

Société familiale en plein développement, DUCOURNAU LOGISTIQUE est un groupe spécialiste du transport et de la logistique historiquement basé dans le sud de la France et qui ne cesse d’étendre ses activités à l’ensemble du territoire avec aujourd’hui 9 agences dans 8 régions et plus de 700 salariés.

Avec cette nouvelle prise à bail, la pertinence de la localisation de Bain-de-Bretagne (35) se confirme. Située à une trentaine de kilomètres au sud de Rennes, en accès direct sur la route Nationale 137, axe majeur reliant la capitale bretonne à Nantes, Bain-de-Bretagne est un emplacement idéal pour les activités de transports et de logistique de la région.

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN : « Avec cette signature de DUCOURNAU LOGISTIQUE à Bain-de-Bretagne, nos équipes Développement achèvent 2025 avec plus de 65 000 m² de nouvelles surfaces louées au travers de quatre opérations. C’est une performance notable dans un contexte de marché moins favorable et un bon indicateur de la pertinence du modèle ARGAN basé sur la maîtrise de l’ensemble de la chaine de création de valeur. »

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

26 mars : Assemblée Générale 2026

1 er avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026

avril : Chiffre d’affaires du 1 trimestre 2026 1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2026

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2026 23 juillet : Résultats semestriels 2026

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026





Calendrier financier 2027 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2026

trimestre 2026 21 janvier : Résultats annuels 2026

25 mars : Assemblée Générale 2027





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés AutOnom® (qui produisent leur propre énergie pour leur autoconsommation), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative. Au 31 décembre 2025, ARGAN représente un patrimoine de 3,8 millions de m², avec plus de cent entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 4,1 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de plus de 214 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 31/12/2025).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15 % des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.







Francis Albertinelli – Directeur Administratif et Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr









Marlène Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@cdrconsultancy.com





Pièce jointe