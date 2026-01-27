Aramis Group - Activité du 1er trimestre 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 27 janvier 2026

Activité du 1er trimestre 2026

Performance en ligne avec les attentes

Objectifs 2026 confirmés

Chiffre d’affaires au 31 décembre 2025, 1er trimestre de l’exercice clos au 30 septembre 2026

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 de 550,4 millions d’euros, en baisse de -4,8% par rapport au 1 er trimestre 2025

trimestre 2025 Volumes de véhicules vendus aux particuliers en baisse de -5,6% par rapport au 1er trimestre 2025, avec des dynamiques hétérogènes selon les pays, en ligne avec un marché 1 en décroissance de -6%

en décroissance de -6% La France surperforme le marché de 12 points, soulignant une nouvelle fois la pertinence et la robustesse de son modèle. Au Royaume-Uni (-20,3%) et en Autriche (-35,4%), engagés dans une transition managériale, les équipes se recentrent sur les fondamentaux

Progression des volumes de véhicules pré-immatriculés (+7,5%) et baisse des volumes de véhicules reconditionnés (-9,3%) impactés par les phases de transition en cours au Royaume-Uni et en Autriche

Satisfaction client toujours très élevée (NPS 2 de 75 à fin décembre 2025) grâce à l’implication très forte des équipes, tant dans la conduite des opérations quotidiennes que dans la mise en œuvre de la stratégie

de 75 à fin décembre 2025) grâce à l’implication très forte des équipes, tant dans la conduite des opérations quotidiennes que dans la mise en œuvre de la stratégie Objectifs financiers 2026 confirmés : Volumes de véhicules B2C vendus d’au moins 115 000 unités ; EBITDA ajusté d’au moins 55 millions d’euros ;



Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs3 d’Aramis Group, déclarent :

« Dans un contexte de marché dégradé, la France surperforme le marché de 12 points, confirmant la solidité de notre modèle et la pertinence de notre proposition de valeur. Dans le même temps, la performance du premier trimestre a été impactée par les transitions en cours au Royaume-Uni et en Autriche, comme annoncé lors de la présentation des résultats annuels. Au Royaume-Uni, le recentrage sur l’amélioration de la rentabilité se déploie conformément à nos attentes, tandis qu'en Autriche, la phase de transformation se poursuit. Ces choix assumés visent à poser les bases d'une croissance profitable et durable dans ces pays. C'est avec détermination et confiance que nous poursuivons le déploiement de notre stratégie de convergence vers un système opérationnel unifié, au service d'une croissance rentable et génératrice de cash. »

ACTIVITÉ DU 1er TRIMESTRE 2026

Synthèse des volumes et du chiffre d’affaires

Volumes B2C du 1er trimestre 2026

En unités En données publiées T1 2026 T1 2025 Var. % Voitures reconditionnées 20 345 22 240 -9,3% Voitures pré-immatriculées 6 924 6 439 +7,5% Total Volumes B2C 27 269 28 879 -5,6%

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

Par segment

En millions d'euros En données publiées T1 2026 T1 2025 Var. % Voitures reconditionnées 343,1 386,2 -11,1% Voitures pré-immatriculées 143,3 126,2 +13,6% Total B2C 486,4 512,4 -5,1% Total B2B 33,9 37,7 -10,2% Total Services 30,0 28,1 +7,1% Chiffre d’affaires 550,4 578,2 -4,8%

Par pays

En millions d'euros En données publiées T1 2026 T1 2025 Var. % France 264,9 248,5 +6,6% Belgique 73,7 78,7 -6,3% Espagne 77,4 77,6 -0,3% Royaume-Uni 90,5 117,5 -23,0% Autriche 35,1 49,0 -28,5% Italie 8,7 6,8 +29,0% Chiffre d’affaires 550,4 578,2 -4,8%

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires par segment

B2C – ventes de voitures aux clients particuliers (88% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2C – correspondant aux ventes de voitures reconditionnées et

pré-immatriculées à des particuliers – s’établit à 486,4 millions d’euros au premier trimestre 2026, en baisse de -5,1% par rapport à l’exercice 2025, principalement liée à un effet volume de -5,6%.

Le chiffre d'affaires du segment des voitures reconditionnées s'établit à 343,1 millions d'euros, en baisse de -11,1% décomposée en un effet volume de -9,3% et un effet prix de -1,8%. Cette dynamique s’explique notamment par la phase de transition en cours liée au départ des fondateurs au UK et en Autriche.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures pré-immatriculées s’élève quant à lui à 143,3 millions d’euros, en hausse de +13,6% par rapport à 2025, dont un effet volume de +7,5% et un effet prix de +6,0% attestant une nouvelle fois de la capacité du groupe à saisir les opportunités grâce à son réseau unique de fournisseurs dans toute l'Europe.

Dans un environnement de marché en recul, Aramis Group affiche une performance trimestrielle en ligne avec le marché des véhicules de moins de 8 ans (-6% par rapport au 1er trimestre 2025). Cette performance est réalisée dans un contexte où le Groupe a entrepris une transformation de ses opérations au Royaume-Uni et en Autriche. Le Groupe démontre sa capacité à mener simultanément discipline opérationnelle et transformation structurelle.

B2B – ventes de voitures à des clients professionnels (6% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2B s’élève à 33,9 millions d’euros au premier trimestre 2026, en recul de -10,2% par rapport à l’exercice 2025, du fait du recul du prix de vente moyen des véhicules vendus en B2B pour un impact de -3,2% et une baisse des volumes pour un impact de -6,9%.

Services (5% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d'affaires généré par les services s'établit à 30,0 millions d'euros au premier trimestre 2026, en progression de +7,1% par rapport au premier trimestre 2025. Le Groupe continue d'enrichir son offre de services sur l'ensemble de ses marchés, en ligne avec la stratégie annoncée au Capital Markets Day, pour apporter toujours plus de valeur à ses clients.

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires par pays

En France, le chiffre d'affaires s'établit à 264,9 millions d'euros, en progression de +6,6% par rapport au 1er trimestre 2025. Cette croissance s'explique par une hausse des volumes totaux de +4,4% dans un marché des véhicules d’occasions de moins de 8 ans en baisse de -7,1%. Cette surperformance de +12 points illustre la capacité du Groupe à maintenir une croissance soutenue sur son premier marché et confirme, une fois encore, la pertinence du modèle français, qu’Aramis Group déploie progressivement dans ses autres géographies. Les volumes de véhicules reconditionnés ont reculé de -5,2%, tandis que les volumes de véhicules pré-immatriculés ont affiché une forte progression de +20,8% sur le trimestre.

En Belgique, le chiffre d'affaires s'établit à 73,7 millions d'euros, en recul de -6,3% par rapport au 1er trimestre 2025. Les volumes ont reculé de -7,7% sur le trimestre, en ligne avec l’évolution du marché. Cette performance s'explique principalement par des difficultés temporaires d'approvisionnement en véhicules pré-immatriculés au cours des mois d'octobre et novembre, qui se sont traduites par une baisse de -25,0% des volumes sur ce segment ainsi qu’à un effet de base défavorable après la très bonne performance du premier trimestre 2025. À l'inverse, l'activité de véhicules reconditionnés affiche une forte dynamique avec une croissance à deux chiffres de +10,9%, confirmant la solidité du modèle sur ce marché.

En Espagne, le chiffre d'affaires s'établit à 77,4 millions d'euros, stable par rapport au 1er trimestre 2025. Les volumes affichent néanmoins une progression de +2,8%, surperformant un marché en baisse de -2,9%. Pour accélérer cette croissance, qui reste en deçà de nos attentes, nous poursuivons le développement du canal C2B (qui progresse de +72% par rapport au 1er trimestre 2025).



Au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires s'établit à 90,5 millions d'euros sur le trimestre, avec des volumes totaux en recul de -20,3% par rapport au 1er trimestre 2025. Cette évolution s'inscrit dans la continuité du recentrage stratégique vers la rentabilité engagé au second semestre 2025, qui s'est traduit concrètement par l'arrêt des ventes de véhicules à faibles marges et l'optimisation des investissements marketing. Comme anticipé, cette démarche se traduit par une réduction maîtrisée des volumes, compensée par une amélioration sensible de la marge unitaire (+175€/unité par rapport au 1er trimestre 2025).

En Autriche, le chiffre d'affaires s'établit à 35,1 millions d'euros, en recul de -28,5% par rapport au 1er trimestre 2025. Les volumes sont en recul marqué de -35,4% sur le trimestre, dans un marché en baisse de -5,8%. Le Groupe y a engagé le renforcement de ses équipes achats, une étape structurante dont les effets progressifs sont attendus dans les prochains mois, sur un marché au potentiel toujours très élevé, porté par des fondamentaux et des perspectives de croissance solides à moyen terme.

En Italie, les volumes affichent une forte progression de +34,9% par rapport au 1er trimestre 2025. Cette performance confirme le bien-fondé des mesures de réorganisation de l'équipe dirigeante et des ajustements dans la stratégie commerciale opérés au cours du second semestre de l'exercice 2025. Le pays poursuit sa trajectoire de croissance entamée en fin d’année dernière et s'inscrit pleinement dans les objectifs du Groupe.

PERSPECTIVES

En ligne avec les engagements pris lors de la présentation des résultats annuels en novembre dernier, le Groupe réitère son ambition de poser les bases d'une croissance saine, rentable et génératrice de trésorerie. Celle-ci passe par une année de transition sur laquelle nous opérons des ajustements fondamentaux dans certains pays, occasionnant de manière conjoncturelle un recul des volumes.

Aramis Group confirme ainsi ses objectifs pour 2026 :

Des volumes de véhicules B2C totaux vendus d’au moins 115 000 unités ;

Un EBITDA ajusté d’au moins 55 millions d’euros ;

GOUVERNANCE

La gouvernance du Conseil d'administration d'Aramis Group évoluera prochainement à la suite de la démission à venir d’Anne Abboud de son mandat d’administratrice représentant le groupe Stellantis (via Automobiles Peugeot, son actionnaire de référence) avec prise d’effet au 31 janvier 2026. Ce départ s’inscrit dans le cadre de nouvelles responsabilités assumées par Anne Abboud en dehors du groupe Stellantis. Son remplaçant au sein du Conseil d’administration sera proposé prochainement.

***

Prochaines informations financières :

Résultats semestriels 2026 : 19 mai 2026 (après bourse)

Activité du troisième trimestre 2026 : 23 juillet 2026 (après bourse)

Résultats annuels 2026 : 25 novembre 2026 (après bourse)

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2,3 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 119 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de neuf centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker: ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 4 " Facteurs de risques et environnement de contrôle " du Document d'enregistrement universel en date du 18 décembre 2025, déposé par l'AMF sous le numéro D.25-0778 et disponible sur le site Internet du Groupe (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amffrance.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Contact Investisseurs

investor@aramis.group

Contacts Presse

Brunswick

Hugues Boëton

Tristan Roquet-Montégon

aramisgroup@brunswickgroup.com

1 Marché des véhicules d'occasion de moins de 8 ans, en moyenne sur les 6 géographies du Groupe, source S&P Global et Aramis Group

2 Net Promoter Score au 31 décembre 2025, indicateur répandu de la mesure de la satisfaction client

3 Nicolas Chartier est Président Directeur général de la Société, et Guillaume Paoli Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

Pièce jointe