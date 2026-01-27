Axi sponsert Futsal-Turnier zur Stärkung der IB-Community und des sportlichen Miteinanders

SYDNEY, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 10. Januar 2026 veranstaltete Axi ein actiongeladenes Futsal-Turnier, bei dem die Community einen ganzen Tag lang energiegeladenen Fußball, Unterhaltung und ein fröhliches Miteinander erlebte. Bei dem eintägigen Event traten acht Teams in packenden Partien gegeneinander an und sorgten für eine mitreißende Atmosphäre auf und neben dem Platz.

Über das rasante Spielgeschehen hinaus war das Turnier als ganzheitliches Erlebnis für Fans und Teilnehmende konzipiert. Die Teilnehmenden und das Publikum wurden mit exklusiven Empfängen sowie Live-Musik begrüßt, während herausragende Leistungen des Tages mit speziellen Preisen gewürdigt wurden. Jede Begegnung war geprägt von taktischer Finesse, Entschlossenheit und Teamgeist – die Spieler und Spielerinnen zeigten vom Anpfiff bis zum entscheidenden Tor vollen Einsatz und Leidenschaft.

Was das Turnier jedoch besonders auszeichnete, war das starke Gemeinschaftsgefühl. Die Teams bewiesen echten Sportsgeist und gegenseitigen Respekt, was unterstrich, dass bei diesem Event das Miteinander ebenso im Fokus stand wie der sportliche Wettbewerb.

„Für uns gehen solche Veranstaltungen weit über das reine Spiel hinaus“, sagte Hannah Hill, Head of Brand and Sponsorship bei Axi. „Es geht darum, Menschen zusammenzubringen, Teamarbeit zu feiern und Momente zu schaffen, die noch lange nach dem Abpfiff in Erinnerung bleiben. Die Begeisterung, den Respekt und die Energie aller Beteiligten zu erleben, hat diesen Tag unglaublich wertvoll gemacht.“

Axi gratuliert den Teams, die sich durch herausragendes Können und vorbildlichen Sportsgeist als Sieger des Wettbewerbs behaupten konnten:

1. Platz: Gold FC

2. Platz: Vinatrade FC

3. Platz: Bull FC





Axi dankt allen Teams, Unterstützern und Gästen, die mit ihrer Leidenschaft und ihrem positiven Spirit dazu beigetragen haben, dass das Futsal-Turnier ein gelungenes und unvergessliches Ereignis war.

Sehen Sie sich hier die Highlights an: https://youtu.be/2U6vW5ijfRc

