Axi patrocina un torneo de fútbol sala para fortalecer el compromiso de la comunidad de IB y el espíritu deportivo

SÍDNEY, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi recientemente reunió a la comunidad en un torneo de fútbol sala lleno de acción, el 10 de enero de 2026, ofreciendo una jornada completa de fútbol de alta intensidad, entretenimiento y celebración compartida. El evento de un día contó con la participación de 8 equipos que se enfrentaron en una serie de partidos competitivos, creando una atmósfera electrizante dentro y fuera de la cancha.

Más allá de la acción de alta intensidad, el torneo fue diseñado como una experiencia completa para aficionados y jugadores. Los participantes y espectadores fueron recibidos con accesos exclusivos, música en vivo y una variedad de premios especiales que reconocieron los desempeños destacados a lo largo del día. Cada partido mostró tácticas precisas, determinación y trabajo en equipo, y los jugadores demostraron resiliencia y pasión desde el inicio hasta el gol final.

Lo que realmente distinguió al torneo, sin embargo, fue el fuerte sentido de conexión que fomentó. Los equipos demostraron un genuino espíritu deportivo y respeto mutuo, reforzando la idea de que el evento trataba tanto de comunidad como de competencia.

“Para nosotros, eventos como este van mucho más allá del juego en sí”, dijo Hannah Hill, directora de marca y patrocinios de Axi. “Se trata de reunir a las personas, celebrar el trabajo en equipo y crear momentos que perduren por mucho tiempo después del partido final. Ver el entusiasmo, el respeto y la energía de todos los participantes hizo que el día fuera increíblemente gratificante”.

Axi felicita a los equipos que se destacaron en el torneo por su sobresaliente habilidad y espíritu deportivo:

Primer lugar: Gold FC

Segundo lugar: Vinatrade FC

Tercer lugar: Bull FC



Axi desea agradecer a todos los equipos, seguidores y asistentes cuya pasión y actitud positiva contribuyeron a que el torneo de fútbol sala fuera una ocasión memorable y exitosa.

Vea los momentos destacados aquí: https://youtu.be/2U6vW5ijfRc

