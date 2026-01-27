Axi sponsorise un tournoi de futsal pour renforcer l’engagement et l’esprit sportif au sein de la communauté de l’IB

SYDNEY, 27 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi a récemment réuni la communauté pour un tournoi de futsal riche en événements, le 10 janvier 2026, et a ainsi offert une journée de football pleine d’énergie, de divertissement et de célébration partagée. Cet événement d’une journée a vu s’affronter 8 équipes lors d’une série de matchs, dans une ambiance électrique sur et en dehors du terrain.

Au-delà de l’action trépidante, le tournoi a été conçu pour offrir une expérience complète aux fans et aux joueurs. Les participants et les spectateurs étaient accueillis via des entrées réservées, avec de la musique live et un éventail de prix spéciaux récompensant des performances exceptionnelles tout au long de la journée. Chaque match a mis en lumière des tactiques élaborées, une détermination et un esprit d’équipe à toute épreuve, et les joueurs ont démontré leur résilience et leur passion du coup d’envoi au but final.

Cependant, ce tournoi a surtout été marqué par les liens forts qu’il a permis de créer. Les équipes ont fait preuve d’un esprit sportif et d’un respect mutuel authentiques, démontrant ainsi que l’événement était une célébration de la communauté tout autant qu’une compétition.

Comme nous l’a expliqué Hannah Hill, responsable de la marque et du sponsoring chez Axi, « pour nous, des événements comme celui-ci vont bien au-delà de la compétition elle-même. Ils visent à rassembler les gens, à célébrer le travail d’équipe et à créer des moments qui resteront gravés dans les mémoires bien après le dernier match. C’est l’enthousiasme, le respect et l’énergie de toutes les personnes impliquées qui ont rendu cette journée si enrichissante. »

Axi félicite les équipes qui se sont hissées au sommet du tournoi, grâce à leurs compétences exceptionnelles et à leur esprit sportif exemplaire :

1re place : Gold FC

2e place : Vinatrade FC

3e place : Bull FC





Axi tient à remercier toutes les équipes, les supporters et les participants dont la passion et l’esprit positif ont contribué au succès de ce tournoi de futsal, et à en faire un événement si mémorable.

Découvrez les moments forts ici : https://youtu.be/2U6vW5ijfRc

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD sur plusieurs classes d’actifs, notamment les devises, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres.

Pour tout complément d’information ou pour obtenir des commentaires supplémentaires de la part d’Axi, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : mediaenquiries@axi.com

Promu par AxiTrader LLC. Les CFD comportent un risque élevé de perte en capital. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter nos Conditions générales.