アクシ、IBコミュニティの結束とスポーツマンシップの強化を目的にフットサル大会を後援

シドニー発, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- アクシ (Axi) は去る2026年1月10日、アクション満載のフットサル大会を開催し、コミュニティを一堂に集結させた。参加者は、終日にわたる熱気あふれるフットボールとエンターテイメントを通じて、ともに祝祭のひとときを過ごした。 この1日限りのイベントでは、8チームが一連の対戦を繰り広げ、コート内外で熱狂的な雰囲気を生み出した。

スピーディなアクションあふれる試合の枠を超えて、本大会はファンと選手双方に総合的な体験を提供するイベントとして企画された。 参加者や観客は、限定入場の仕組みやライブミュージックで迎えられ、さらに一日を通して際立った活躍を称える各種特別賞が表彰された。 各試合では鋭い戦術、強い意志、チームワークが披露され、選手たちは開始から最終ゴールまで粘り強さと情熱を示した。

ただし、この大会を真に他と一線を画すものにしたのは、大会を通じて育まれた強い絆であった。 各チームは真のスポーツマンシップと互いへの尊重を示し、このイベントが競技と同等にコミュニティの結束を重視したものであることを印象付けた。

「私たちにとって、こうしたイベントは試合そのものをはるかに超えた意義を持っています」と、アクシのブランド・スポンサーシップ責任者ハンナ・ヒル (Hannah Hill) は述べている。 「その目的は、人々を結束させ、チームワークを称え、最後の試合が終わった後も長く心に残る時間を創り出すことにあります。 参加者全員の熱意、敬意、そしてエネルギーに触れ、非常に有意義な一日となりました」。

アクシは、卓越した技術とスポーツマンシップにより、大会の頂点に立ったチームを祝福する。

1位：ゴールドFC (Gold FC)

2位：ヴィナトレードFC (Vinatrade FC)

3位：ブルFC (Bull FC)





アクシは、フットサル大会を記憶に残る、成功したイベントにするために、情熱と前向きな精神で支援したすべてのチーム、サポーター、参加者に感謝の意を表す。

ハイライトはこちらを閲覧されたい：https://youtu.be/2U6vW5ijfRc

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFDトレーディングブランドであるアクシは、世界100か国以上に何千人もの顧客を擁している。 また、アクシは外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

