Axi, 풋살 대회 후원으로 IB 커뮤니티 교류 및 스포츠맨십 강화

시드니, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi는 2026년 1월 10일, 커뮤니티 구성원들이 한자리에 모이는 박진감 넘치는 풋살 대회를 개최하며 하루 종일 이어진 열정적인 경기와 엔터테인먼트, 그리고 함께하는 축제의 장을 선보였다. 단 하루 동안 열린 이번 행사에서는 8개 팀이 연속된 경쟁 경기에서 맞붙으며, 코트 안팎 모두에서 뜨거운 분위기를 만들어냈다.

빠른 템포의 경기뿐 아니라, 이번 대회는 팬과 선수 모두를 위한 종합적인 경험으로 기획됐다. 참가자와 관람객들은 전용 입장 게이트, 라이브 음악, 그리고 하루 동안의 뛰어난 활약을 기념하는 다양한 특별 시상을 통해 풍성한 즐길 거리를 누렸다. 각 경기는 날카로운 전술과 강한 투지, 팀워크가 돋보였으며, 선수들은 첫 킥오프부터 마지막 골까지 끈기와 열정을 보여줬다.

무엇보다 이번 대회를 특별하게 만든 것은 참가자들 사이에 형성된 강한 유대감이었다. 팀들은 진정성 있는 스포츠맨십과 상호 존중을 보여주며, 이번 행사가 단순한 승부를 넘어 커뮤니티를 하나로 잇는 자리였음을 다시 한번 확인시켰다.

Axi의 브랜드 및 스폰서십 총괄인 한나 힐(Hannah Hill)은 “우리에게 이런 행사는 단순히 경기 그 자체를 넘어서는 의미를 지닌다”며 “사람들을 하나로 모으고, 팀워크를 기념하며, 경기가 끝난 뒤에도 오래 기억에 남는 순간을 만드는 것이 목적”이라고 말했다. 이어 그는 “참가자 모두가 보여준 열정과 존중, 에너지를 보며 매우 뜻깊은 하루가 됐다”고 덧붙였다.

Axi는 뛰어난 기량과 스포츠맨십으로 대회 상위에 오른 팀들에게 축하의 뜻을 전했다:

1위: Gold FC

2위: Vinatrade FC

3위: Bull FC





Axi는 이번 풋살 대회를 의미 있고 성공적인 행사로 만들어준 모든 참가 팀과 응원단, 그리고 현장을 함께한 모든 분들께 깊은 감사의 마음을 전했다.

하이라이트 영상은 다음 링크에서 확인할 수 있다: https://youtu.be/2U6vW5ijfRc

Axi 소개

Axi는 전 세계 100개국 이상에서 수천 명의 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 온라인 외환(FX) 및 차액결제거래(CFD) 브랜드다. 외환, 주식, 금, 원유, 커피 등 다양한 자산군에 대한 CFD 상품을 제공하고 있다.

Axi 관련 추가 정보나 공식 코멘트 문의는 다음 이메일로 연락하면 된다. mediaenquiries@axi.com

