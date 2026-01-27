Axi Menaja Kejohanan Futsal bagi Mengukuhkan Penglibatan Komuniti IB dan Semangat Kesukanan

SYDNEY, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi baru-baru ini telah menghimpunkan komuniti melalui kejohanan Futsal penuh aksi pada 10 Januari 2026, dengan acara bola sepak berintensiti tinggi, hiburan serta sambutan bersama sepanjang hari. Acara sehari ini menyaksikan penyertaan lapan pasukan berentap dalam siri perlawanan kompetitif, mewujudkan suasana meriah di dalam dan luar gelanggang.

Kejohanan ini bukan sekadar menampilkan aksi pantas di gelanggang, malah turut direka agar menjadi pengalaman menyeluruh bagi peminat dan pemain. Sepanjang hari, peserta dan penonton disambut dengan pintu masuk eksklusif, hiburan muzik secara langsung serta pelbagai hadiah istimewa yang diberikan bagi mengiktiraf pencapaian cemerlang. Setiap perlawanan menampilkan taktik cemerlang, ketekunan dan kerjasama berpasukan, sementara para pemain pula menunjukkan ketahanan serta semangat dari gol pertama hingga ke jaringan terakhir.

Keunikan kejohanan ini terserlah melalui ikatan erat yang berjaya dipupuk dan dikekalkan. Pasukan menunjukkan semangat kesukanan sejati dan saling menghormati, sekali gus menegaskan bahawa kejohanan ini bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang semangat komuniti.

“Bagi kami, acara seperti ini jauh melangkaui permainan itu sendiri,” kata Hannah Hill, Ketua Jenama dan Penajaan di Axi. “Ia mengenai menghimpunkan orang ramai, meraikan kerjasama berpasukan dan mencipta detik yang terus dikenang lama selepas perlawanan terakhir. Semangat, rasa hormat dan tenaga yang ditunjukkan oleh semua yang terlibat menjadikan hari tersebut amat berharga.”

Axi mengucapkan tahniah kepada pasukan yang berjaya menduduki tempat teratas kejohanan dengan kemahiran dan semangat kesukanan yang cemerlang:

Tempat Pertama: Gold FC

Tempat Ke-2: Vinatrade FC

Tempat Ke-3: Bull FC





Axi merakamkan penghargaan kepada semua pasukan, penyokong dan hadirin, kerana semangat serta sikap positif mereka telah menjadikan kejohanan futsal ini bukan sahaja satu kejayaan gemilang, tetapi juga pengalaman yang penuh bermakna.

Saksikan sorotan di sini: https://youtu.be/2U6vW5ijfRc

