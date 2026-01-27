Axi Patrocina Torneio de Futsal para Fortalecer o Engajamento e o Esporte da Comunidade IB

SYDNEY, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Axi reuniu recentemente a comunidade em um torneio de futsal repleto de ação no dia 10 de janeiro de 2026, oferecendo um dia inteiro de futebol de alta energia, entretenimento e celebração compartilhada. O evento de um dia contou com 8 equipes que se enfrentarem em uma série de partidas competitivas, criando uma atmosfera elétrica dentro e fora da quadra.

Além da ação em ritmo acelerado, o torneio foi criado para ser uma experiência completa para torcedores e jogadores. Os participantes e espectadores foram recebidos com gateways exclusivos, música ao vivo e uma série de prêmios especiais que reconhecem performances de destaque durante todo o dia. Cada partida apresentou táticas afiadas, determinação e trabalho em equipe, com os jogadores demonstrando resiliência e determinação desde a abertura até o gol final.

O que realmente diferenciou o torneio, no entanto, foi o forte senso de conexão que ele promoveu. As equipes demonstraram genuíno espírito esportivo e respeito mútuo, reforçando a ideia de que o evento era tanto sobre a comunidade quanto sobre a competição.

"Para nós, eventos como esse vão muito além do jogo em si", disse Hannah Hill, Diretora de Marca e Patrocínio da Axi. “É a união das pessoas, celebração do trabalho em equipe e criação de momentos que fiquem marcados muito depois da partida final. Foi muito gratificante ver o entusiasmo, respeito e energia de todos os envolvidos.”

A Axi parabeniza as equipes que chegaram ao topo do torneio com excelente habilidade e espírito esportivo:

1º Lugar: Gold FC

2º Lugar: Vinatrade FC

3º Lugar: Bull FC



A Axi gostaria de agradecer a todas as equipes, torcedores e participantes, cuja paixão e espírito positivo ajudaram a tornar o torneio de Futsal um sucesso memorável.

Assista aos destaques aqui: https://youtu.be/2U6vW5ijfRc

Sobre a Axi

A Axi é uma marca global de trading de FX e CFD online, com milhares de clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para vários tipos de ativos, incluindo Forex, Ações, Ouro, Petróleo, Café e muito mais.

