Axi 赞助室内五人制足球锦标赛，提升 IB 社区参与度并培养体育精神

悉尼, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2026 年 1 月 10 日，Axi 举办了一场精彩纷呈的室内足球锦标赛，在凝聚社区力量的同时，呈献了一整天集高能竞技、精彩娱乐与集体欢庆于一体的足球盛宴。 在此次为期一天的锦标赛中，8 支队伍在多场激烈对决中展开较量，在赛场内外都营造出了热烈非凡的氛围。

除了紧张刺激的赛场对决外，本届锦标赛还为粉丝和球员打造了一场全方位参与的沉浸式体验。 参赛球员与观众均通过专属通道入场，现场音乐表演贯穿始终，比赛同时还设立了一系列特别奖项，以表彰在当天表现出色的参赛球员。 而在每一场比赛中，各支球队都展现出了精妙的战术、坚定的决心和出色的协作能力。从开场哨响起直至终场哨音落下，球员们自始至终都展现出了顽强的韧性与炽热的激情。

不过，真正使这场锦标赛在一众足球赛事中脱颖而出的，当属它所营造出的强烈凝聚力。 在比赛中，各支队伍展现出了真正的体育精神和对其他队伍的尊重，这进一步印证了一点：本届锦标赛不仅仅是一场竞技比赛，更是社区凝聚力的体现。

Axi 品牌与赞助负责人 Hannah Hill 表示：“对我们而言，这类活动的意义早已超越了比赛本身。 最难能可贵的是，它们能够凝聚人心、颂扬团队精神，并创造出超越赛场、长久留存的共同记忆。 目睹所有活动参与者展现出的热情、尊重与活力，让这一天变得无比充实。”

Axi 向以卓越技艺与体育精神在本次赛事中脱颖而出的以下各支队伍表示祝贺：

第一名：Gold FC

第二名：Vinatrade FC

第三名：Bull FC





Axi 谨此向所有参赛队伍、比赛支持者以及观众致以诚挚的谢意，正是仰赖诸位的热情与积极精神，本届室内五人制足球锦标赛才得以圆满落幕，并最终成为一场令人难忘的体育盛会。

您可点击此处观看比赛的精彩瞬间：https://youtu.be/2U6vW5ijfRc

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，在全球 100 多个国家/地区拥有成千上万的客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

