ZenaTech prueba con éxito cuatro drones de interior IQ Nano utilizando tecnología de enjambre para aplicaciones de gestión de inventarios en beneficio de los sectores gubernamental y de defensa

VANCOUVER, British Columbia, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software como servicio (SaaS) empresarial y soluciones de computación cuántica, anuncia hoy que condujo con éxito pruebas avanzadas de sus drones de interior patentados ZenaDrone IQ Nano para gestión de inventarios y de su tecnología de enjambre de drones. Las pruebas incorporaron cuatro drones configurados para volar de manera simultánea e independiente en un entorno sin GPS, con cada dron siguiendo una ruta de vuelo distinta y ejecutando un escaneo rápido de códigos de barras de paquetes en un entorno simulado de almacén. La prueba exitosa valida la solución escalable y basada en software de la empresa para abordar desafíos críticos de logística de defensa y seguimiento de inventarios, a medida que las organizaciones globales de defensa priorizan cada vez más la automatización, la precisión y la preparación operativa.

“Llevar a cabo con éxito esta prueba de múltiples drones IQ Nano para inventarios y tecnología de enjambre representa otro logro en nuestra misión de desarrollar plataformas de drones que modernicen la logística de defensa y ayuden a las agencias del gobierno federal a gestionar activos en almacenes, arsenales y depósitos a nivel global”, dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. “Estas instalaciones requieren velocidad, precisión y confiabilidad y, sin embargo, muchas aún dependen de procesos manuales propensos a errores. A medida que se acelera la demanda global de sistemas autónomos, creemos que nuestra plataforma escalable impulsada por IA está posicionada de manera única para ofrecer mejoras medibles en la precisión de los datos de inventario, la eficiencia operativa y la preparación para las misiones”.

La tecnología de enjambre de drones , que consiste en múltiples drones trabajando juntos de forma autónoma y compartiendo información y tareas para completar una misión de manera más eficiente, ha ganado importancia mientras que los mercados de defensa y comerciales buscan formas más rápidas, seguras e inteligentes de gestionar entornos grandes y complejos que requieren visibilidad en tiempo real y eficacia operativa, capacidades que los métodos tradicionales ya no pueden ofrecer. Además de la tecnología de enjambres de drones de interior para la gestión de inventarios en los sectores de defensa y comercial, la empresa también trabaja en avances de enjambres de drones para aplicaciones como la gestión de incendios forestales. Si bien aún se encuentran en etapas tempranas, los enjambres de drones transforman la autonomía en una plataforma escalable, ofreciendo operaciones más rápidas, mayor confiabilidad y eficiencia a nivel de sistema que no pueden lograrse con drones individuales.

El IQ Nano , un dron compacto de interior con un tamaño inicial aproximado de 20” x 20”, está diseñado específicamente para operar en entornos sin GPS, como almacenes e instalaciones militares. Diseñado para la gestión de inventarios mediante escaneo de códigos de barras y aplicaciones de seguridad, cuenta con capacidades avanzadas de evasión de obstáculos y es compatible con enjambres o flotas de drones impulsados por IA, lo que lo convierte en un activo clave dentro de las soluciones autónomas ZenaDrone de ZenaTech.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha ampliado sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el fin de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y topografía. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone , una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones de drones empresariales autónomos que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 es utilizado para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano es utilizado para la gestión y seguridad de inventario en los sectores almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para aplicaciones de inspección en los sectores comercial y de defensa.

