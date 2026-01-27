MARE NOSTRUM : Chiffre d’affaires annuel 2025 de 107 ME

MARE NOSTRUM

Chiffre d’affaires annuel 2025 de 107 M€

Grenoble, le 27 janvier 2026 – 18h30 – Le groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, clôture l’exercice 2025 sur un chiffre d’affaires résilient de 106,7 M€. Cet exercice 2025 marque un tournant pour le Groupe après l’approbation de ses plans par le Tribunal de commerce au cours de l’été. Conformément à sa stratégie, Mare Nostrum a finalisé son recentrage sur son cœur de métier avec les cessions d’Altros et d’AT Patrimoine1. Le Groupe s’articule désormais autour de quatre piliers complémentaires : le Travail Temporaire, la Formation, le Recrutement et les Prestations de services RH.

En millions d’euros 2025 2024 2024

à périmètre comparable** Variation 2025/2024

à périmètre comparable** CA annuel 106,7 120,5 113,0 -5,5%

Chiffres consolidés et non audités

** Périmètre comparable : chiffre d’affaires 2024 retraité des sociétés liquidées, des agences fermées ainsi que de l’activité du dernier trimestre d’Altros et d’AT Patrimoine cédées au T4 2025.

L’activité Travail Temporaire, qui demeure l’activité phare du Groupe, enregistre un chiffre d’affaires annuel de 89,5 M€ en léger retrait de 3% par rapport à l’an passé à périmètre comparable** (92,3 M€). La division confirme une nouvelle fois la bonne résistance de son activité, impulsée notamment par la nouvelle stratégie de marque du Groupe2 et évoluant pourtant dans un marché du Travail Temporaire ne montrant pas encore de signe de reprise (-6,5% à fin novembre en moyenne par rapport à 2024)3.

La division Recrutement, pour sa part, progresse légèrement pour s’établir à 1,1 M€ (+ 5,6% par rapport à 2024 à périmètre comparable**) portée par les fruits de sa réorganisation et le lancement de sa nouvelle branche santé, tandis que la division Prestations de services RH, en plein repositionnement stratégique, se porte à 1,9 M€ en 2025 contre 5,1 M€ en 2024 à périmètre comparable**. Pour rappel, cette division avait bénéficié de la réintégration d’une partie du chiffre d’affaires des agences déconsolidées au cours de l’exercice 2024 pour un montant de 1,5 M€4.

La division Formation réalise un chiffre d’affaires de 8,6 M€ sur l’exercice 2025 et intègre principalement l’activité d’AT Patrimoine cédée début octobre 2025. De même, l’activité Portage, cédée fin septembre 2025, a contribué au chiffre d’affaires du Groupe à hauteur de 5,7 M€. Ces cessions dessinent le nouveau périmètre 2026 du Groupe qui n’intègrera plus l’activité Portage et sera, pour sa division Formation, concentré sur ses activités de formations historiques et son campus Arcadia.

Cette année de transition, consacrée à des choix structurants tels que la simplification de l’organisation et la préparation des relais de croissance, pose aujourd’hui les bases d’un redémarrage progressif de l’activité dans un cadre assaini et stabilisé.

Mare Nostrum se projette désormais dans une nouvelle phase de développement ciblé, centrée sur ses expertises clés. Porté par une organisation rationnalisée et des équipes mobilisées, le groupe Mare Nostrum aborde l’avenir avec une stratégie orientée vers la rentabilité et l’efficience opérationnelle.

Prochain RDV

28 avril 2026 : Résultats annuels 2025

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement et la formation. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarques dédiée aux PME/ETI. Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 – Mnémonique : ALMAR.

1 Communiqués de presse du 7 et du 13 octobre 2025

2 Communiqué de presse du 18 juin 2025

3 Prism’emploi – CREDOC du mois de novembre 2025 – Évolution du nombre d’intérimaires par rapport à 2024 (- 4% en novembre 2025 et -6,5% en moyenne depuis janvier 2025).

4 Communiqués du 6 février 2025

