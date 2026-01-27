Infomaniak amplía su Public Cloud soberano con servicios gestionados diseñados para una migración sencilla desde los hyperscalers





El proveedor cloud Infomaniak anuncia una evolución clave de su Public Cloud soberano, con nuevos servicios gestionados (Kubernetes y bases de datos), instancias GPU de alto rendimiento y servicios de inteligencia artificial integrados. El Public Cloud de Infomaniak está íntegramente diseñado, operado y controlado en Suiza, lo que garantiza un nivel de soberanía de los datos sin precedentes en Europa, sin dependencia de proveedores ni legislaciones extraeuropeas. Alimentada exclusivamente con energías renovables y operada en centros de datos de alta eficiencia energética, esta infraestructura permite a las organizaciones reducir de forma sostenible su huella ambiental y lograr ahorros significativos frente a los hyperscalers, manteniendo al mismo tiempo elevados estándares técnicos y un control total de sus datos.

Servicios cloud gestionados para simplificar la adopción del cloud

Hasta hace poco, el Public Cloud de Infomaniak se basaba principalmente en componentes de infraestructura OpenStack: instancias, almacenamiento y red. Durante el último año y medio, Infomaniak ha desarrollado sus propias capas de software para ofrecer servicios gestionados de nivel superior, comparables a los de los grandes proveedores de cloud público.

Entre estos servicios se incluyen:

Kubernetes as a Service (KaaS) para orquestar aplicaciones contenerizadas sin gestionar la infraestructura subyacente;

para orquestar aplicaciones contenerizadas sin gestionar la infraestructura subyacente; Database as a Service (DBaaS) para operar bases de datos resilientes con copias de seguridad y mantenimiento automáticos;

para operar bases de datos resilientes con copias de seguridad y mantenimiento automáticos; Instancias GPU para IA y computación de alto rendimiento;

para IA y computación de alto rendimiento; DNS gestionado.

Los servicios están disponibles a través de API, Terraform y directamente desde la interfaz de Infomaniak, lo que facilita su adopción por equipos acostumbrados a entornos cloud modernos.

Kubernetes gestionado con actualizaciones sin interrupciones

El servicio Kubernetes gestionado de Infomaniak permite a los equipos DevOps y desarrolladores desplegar y operar aplicaciones contenerizadas sin preocuparse por el mantenimiento de la plataforma. Infomaniak se encarga de toda la capa de orquestación: creación del clúster, alta disponibilidad, seguridad y actualizaciones basadas en el principio de rolling updates.

Existe una oferta compartida gratuita para pruebas y pequeños proyectos, así como planes dedicados con SLA que incluyen varias instancias de control plane. Los recursos de las aplicaciones permanecen completamente bajo el control de las organizaciones a través de los workers del Public Cloud, con funcionalidades de autoescalado horizontal para adaptar automáticamente la capacidad a la carga.

Bases de datos gestionadas, resilientes y escalables

Con Database as a Service, Infomaniak simplifica radicalmente la gestión de bases de datos en su cloud. El servicio proporciona clústeres listos para usar sin que las empresas tengan que ocuparse de la instalación, replicación, copias de seguridad o actualizaciones. Es posible elegir entre una instancia única sin SLA o clústeres de dos o tres nodos con niveles de SLA crecientes.

Las bases de datos se distribuyen en varias zonas de disponibilidad independientes, lo que garantiza una alta resiliencia frente a incidentes de hardware o red. El servicio incluye de forma nativa copias de seguridad diarias configurables, retención personalizable, recuperación Point-in-Time y escalado dinámico de la capacidad y del número de instancias.

GPU e IA con capacidades de cálculo avanzadas

El Public Cloud de Infomaniak ofrece instancias GPU con acceso directo (pass-through), adecuadas para cargas de trabajo intensivas como inteligencia artificial, computación científica, análisis de datos o renderizado. Los modelos disponibles actualmente incluyen NVIDIA L4, T4 y A2, así como A100 y L40S, ampliamente utilizados para ejecutar modelos de IA de última generación.

Estas capacidades GPU se integran de forma nativa con entornos Kubernetes e instancias del Public Cloud, lo que permite desplegar pipelines completos de IA en un entorno soberano.

Infomaniak también ofrece servicios de IA bajo demanda, accesibles mediante una API compatible con OpenAI, que permiten utilizar modelos de IA open source alojados y ejecutados en Suiza. Estos servicios cubren casos de uso como el análisis y resumen de documentos, la transcripción de audio, la extracción de información o la integración de funcionalidades de IA en aplicaciones empresariales. Pueden combinarse con recursos GPU y clústeres Kubernetes para crear soluciones de IA a medida, sin transferir datos fuera de Europa.

Una transición cloud sencilla y compatible con AWS y Azure

«Cuando una empresa quiere reforzar la resiliencia y la independencia de su TI frente a los GAFAM, el Public Cloud es con diferencia el proyecto más sencillo de abordar. A diferencia de la migración de suites colaborativas o herramientas empresariales, no cambia los hábitos de los usuarios finales y permite a los administradores de sistemas desplegar infraestructuras redundantes basadas en tecnologías estándar», explica Martial Fol, Head of Infrastructure de Infomaniak.

Gracias al uso de tecnologías abiertas y estandarizadas, la migración al Public Cloud de Infomaniak está pensada para ser fluida, progresiva y reversible. Las arquitecturas desplegadas en AWS o Azure pueden migrarse sin una reestructuración significativa de las aplicaciones, manteniendo las mismas prácticas DevOps, las mismas herramientas de automatización y los mismos estándares de seguridad.

Esta metodología común permite a las organizaciones reducir su dependencia de los hyperscalers, recuperar el control sobre sus datos y costes y apoyarse en estándares industriales consolidados.

Academia y red de partners certificados

El proveedor cloud suizo también ha lanzado la Infomaniak Academy, un programa de formación certificada dirigido a desarrolladores, integradores y partners. En su lanzamiento, la Academy ofrece itinerarios estructurados centrados en el Public Cloud y en kSuite Pro, que reúne todas las aplicaciones de productividad de la empresa, con el objetivo de garantizar un alto nivel de competencias y buenas prácticas.

Ya existe una red de partners certificados para acompañar a las empresas en su migración hacia un cloud 100 % soberano, desde la fase de auditoría y diseño hasta la explotación en producción. Este enfoque permite apoyarse en expertos locales al tiempo que se beneficia del soporte directo de Infomaniak.

Créditos de prueba para descubrir el ecosistema cloud de Infomaniak

Para permitir que empresas y desarrolladores prueben toda su oferta de cloud computing, Infomaniak ofrece 300 CHF o 300 EUR en créditos cloud, válidos durante tres meses tras la activación con tarjeta bancaria. Estos créditos pueden utilizarse en todo el Public Cloud, incluidos Kubernetes, Database as a Service, GPU y servicios de IA.

Un cloud soberano, sostenible y plenamente controlado

El Public Cloud de Infomaniak funciona exclusivamente en centros de datos suizos, totalmente diseñados, operados y mantenidos por Infomaniak, con personal basado en Suiza y sin subcontratación crítica. Todo el procesamiento, almacenamiento y operación de los servicios se realiza en territorio suizo, garantizando un estricto cumplimiento del RGPD y de la Ley suiza de protección de datos (LPD). Este control total ofrece sólidas garantías a sectores sensibles como la sanidad, las finanzas, la educación o las administraciones públicas, en un contexto geopolítico en el que el acceso extraterritorial a los datos y la dependencia de infraestructuras no europeas representan riesgos crecientes.

Las infraestructuras de Infomaniak están alimentadas al 100 % por energías renovables y diseñadas para lograr la máxima eficiencia energética. Una parte significativa de la electricidad consumida se reutiliza en forma de calor y se inyecta en redes de calefacción urbana, lo que permite calentar miles de viviendas. Este enfoque reduce de forma significativa la huella de carbono del cloud y sitúa la infraestructura en una lógica de sostenibilidad a largo plazo, tanto medioambiental como económica.

«En un contexto de creciente incertidumbre geopolítica, las empresas europeas deben poder apoyarse en infraestructuras cloud de alto rendimiento, transparentes y controladas localmente para garantizar la continuidad de su actividad y dejar de depender de decisiones unilaterales tomadas por otros países», explica Marc Oehler, CEO de Infomaniak.