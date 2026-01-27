Godt resultat for 2025 efter omstændighederne og gode udsigter for 2026

På baggrund af de foreløbige og ureviderede regnskabstal fra koncernens virksomheder vurderes det nu, at Schouw & Co. koncernens omsætning i 2025 vil udgøre i størrelsesordenen 34,1 mia. kr. mod senest forventet 33,7-34,7 mia. kr., mens koncernens indtjening vurderes at udgøre et EBITDA på ca. 2.875 mio. kr. mod et senest forventet interval på 2.850-3.020 mio. kr.

Koncernens største virksomhed, BioMar, har realiseret en omsætning i 2025 på 16,5 mia. kr. mod senest forventet 16,3-16,7 mia. kr., og et EBITDA på 1.517 mio. kr. mod et senest forventet interval på 1.490-1.530 mio. kr. Virksomhederne GPV, HydraSpecma, Fibertex Personal Care og Fibertex Nonwovens har alle realiseret omsætning og EBITDA inden for – eller lige over – de senest meddelte forventnings­intervaller. Borg Automotive har derimod realiseret et EBITDA tæt på nul som følge af fortsatte markedsudfordringer og yderligere tab af engangskarakter i virksomhedens franske aktiviteter. Borg Automotive har iværksat en række stærke initiativer for at sikre den fremtidige indtjening, men i konsekvens af den aktuelle vurdering af den forventede indtjening i de nærmeste år har bestyrelsen alligevel i dag besluttet at nedskrive den bogførte goodwill for Borg Automotive med 300 mio. kr.

Koncernens virksomheder er gennemgående godt positionerede på deres respektive markeder. Samlet set forventer Schouw & Co. således at fastholde et højt aktivitetsniveau i 2026, hvor alle koncernens virksom­heder forventes at realisere et EBITDA på niveau med 2025 eller bedre, med undtagelse af Fibertex Personal Care, som i 2025 blandt andet har været positivt påvirket af en særlig gunstig råvareprisudvikling. Schouw & Co. bekræfter 2026-forventningerne for BioMar som meddelt i selskabs­meddelelse nr. 55 af 1. december 2025, hvor BioMar forventes at realisere en omsætning på 16,0-17,0 mia. kr. med et EBIT på 1.100-1.200 mio. kr. Med afskrivninger på ca. 420 mio. kr. medfører det et forventet EBITDA i størrelsesordenen 1.520-1.620 mio. kr.

På den baggrund forventer Schouw & Co. koncernen i 2026 at realisere en omsætning i størrelses­ordenen 33,0-35,5 mia. kr. med et EBITDA i intervallet 2.900-3.200 mio. kr. Koncernens omsætning kan dog som altid blive påvirket af ændrede råvarepriser og valutakurser uden nødvendigvis nogen større resultateffekt.

Schouw & Co. vil som planlagt offentliggøre årsrapporten for 2025 torsdag den 5. marts 2026.

Som følge af den igang­værende evaluering af muligheden for en separat børsnotering af BioMar offentliggøres der yderligere detaljer om BioMar i en præsentation, der er vedhæftet som bilag til denne meddelelse. Bestyrelsen har af samme årsag besluttet undtagelsesvis at dispensere fra selskabets sædvanlige praksis om 30 dages stilleperiode forud for offentliggørelsen af årsrapporten i relation til BioMar. For koncernens øvrige virksomheder opretholdes den sædvanlige 30 dages stilleperiode.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22

Bilag: BioMar Company Presentation

Vedhæftede filer