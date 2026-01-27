Godt resultat for 2025 efter omstændighederne og gode udsigter for 2026

På baggrund af de foreløbige og ureviderede regnskabstal fra koncernens virksomheder vurderes det nu, at Schouw & Co. koncernens omsætning i 2025 vil udgøre i størrelsesordenen 34,1 mia. kr. mod senest forventet 33,7-34,7 mia. kr., mens koncernens indtjening vurderes at udgøre et EBITDA på ca. 2.875 mio. kr. mod et senest forventet interval på 2.850-3.020 mio. kr.
Koncernens største virksomhed, BioMar, har realiseret en omsætning i 2025 på 16,5 mia. kr. mod senest forventet 16,3-16,7 mia. kr., og et EBITDA på 1.517 mio. kr. mod et senest forventet interval på 1.490-1.530 mio. kr. Virksomhederne GPV, HydraSpecma, Fibertex Personal Care og Fibertex Nonwovens har alle realiseret omsætning og EBITDA inden for – eller lige over – de senest meddelte forventningsintervaller. Borg Automotive har derimod realiseret et EBITDA tæt på nul som følge af fortsatte markedsudfordringer og yderligere tab af engangskarakter i virksomhedens franske aktiviteter. Borg Automotive har iværksat en række stærke initiativer for at sikre den fremtidige indtjening, men i konsekvens af den aktuelle vurdering af den forventede indtjening i de nærmeste år har bestyrelsen alligevel i dag besluttet at nedskrive den bogførte goodwill for Borg Automotive med 300 mio. kr.
Koncernens virksomheder er gennemgående godt positionerede på deres respektive markeder. Samlet set forventer Schouw & Co. således at fastholde et højt aktivitetsniveau i 2026, hvor alle koncernens virksomheder forventes at realisere et EBITDA på niveau med 2025 eller bedre, med undtagelse af Fibertex Personal Care, som i 2025 blandt andet har været positivt påvirket af en særlig gunstig råvareprisudvikling. Schouw & Co. bekræfter 2026-forventningerne for BioMar som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 55 af 1. december 2025, hvor BioMar forventes at realisere en omsætning på 16,0-17,0 mia. kr. med et EBIT på 1.100-1.200 mio. kr. Med afskrivninger på ca. 420 mio. kr. medfører det et forventet EBITDA i størrelsesordenen 1.520-1.620 mio. kr.
På den baggrund forventer Schouw & Co. koncernen i 2026 at realisere en omsætning i størrelsesordenen 33,0-35,5 mia. kr. med et EBITDA i intervallet 2.900-3.200 mio. kr. Koncernens omsætning kan dog som altid blive påvirket af ændrede råvarepriser og valutakurser uden nødvendigvis nogen større resultateffekt.
Schouw & Co. vil som planlagt offentliggøre årsrapporten for 2025 torsdag den 5. marts 2026.
Som følge af den igangværende evaluering af muligheden for en separat børsnotering af BioMar offentliggøres der yderligere detaljer om BioMar i en præsentation, der er vedhæftet som bilag til denne meddelelse. Bestyrelsen har af samme årsag besluttet undtagelsesvis at dispensere fra selskabets sædvanlige praksis om 30 dages stilleperiode forud for offentliggørelsen af årsrapporten i relation til BioMar. For koncernens øvrige virksomheder opretholdes den sædvanlige 30 dages stilleperiode.
