Christian Dior : Performance solide dans un contexte économique et géopolitique mondial perturbé

Performance solide dans un contexte économique et géopolitique mondial perturbé

. Ventes : 80,8 milliards d’euros

. Croissance organique au deuxième semestre

. Résultat opérationnel courant : 17,7 milliards d’euros

. Cash-flow disponible : 11,3 milliards d’euros

. Une empreinte économique et sociale forte en France et dans le monde

Paris, le 27 janvier 2026

Le groupe Christian Dior réalise en 2025 des ventes de 80,8 milliards d’euros. Le Groupe fait preuve d’une bonne résistance et poursuit sa dynamique d’innovation malgré un contexte géopolitique et économique perturbé. L’Europe baisse au second semestre et les Etats-Unis sont en hausse, bénéficiant d’une demande locale solide. Le Japon est en recul par rapport à 2024, qui avait profité de la hausse des dépenses de la clientèle touristique en raison de la forte baisse du yen. Le reste de l’Asie connaît une amélioration sensible des tendances par rapport à 2024, avec un retour à la croissance sur la seconde partie de l’année.

Au quatrième trimestre, la croissance organique des ventes est de 1 %, en ligne avec le troisième trimestre.

Le résultat opérationnel courant 2025 s’établit à 17,7 milliards d’euros et fait ressortir une marge opérationnelle de 22 %, impactée par l’évolution des devises. Le résultat net s’élève à 11,2 milliards d’euros et le résultat net part du Groupe atteint quant à lui à 4,5 milliards d’euros. Le cash-flow disponible d’exploitation s’élève à 11,3 milliards d’euros, en hausse de 8 %.





L’année 2025 a été marquée par :

Des résultats solides dans un contexte mondial défavorable

Croissance organique des ventes de 1% au second semestre, amélioration des tendances pour toutes les activités.

Résultat opérationnel solide, impacté négativement par l’évolution des devises.

Hausse de 8 % du cash-flow disponible d'exploitation, qui excède les 11 milliards d'euros.

Ventes stables pour l’activité Champagne et Vins, et une demande plus faible pour le Cognac.

Solidité de la demande locale en Mode et Maroquinerie, qui maintient un niveau très élevé de marge opérationnelle.

Innovations performantes et distribution très sélective pour les Parfums et Cosmétiques.

Succès des lignes iconiques des Maisons de Montres et Joaillerie ainsi que des boutiques rénovées de Tiffany.

Performance remarquable de Sephora, qui poursuit la croissance de ses ventes et de ses résultats et accroît son leadership mondial dans la distribution de produits de beauté.

De nouvelles avancées dans notre programme environnemental LIFE 360

Accélération continue de la politique de circularité du Groupe : 41 % des matières à l’origine des produits des Maisons et de leurs emballages sont issues de procédés de recyclage (+ 8 % vs 2024).

Forte progression du taux de certification des matières premières : +8 pts pour le coton (84 % versus 76 % en 2024) ; +20 pts pour les laines (76 % vs 56 % en 2024) ; et des taux de certification avoisinant les 100 % pour les raisins des vignobles du Groupe (99,9 %), et les diamants (99,9 %).

Prélèvements en eau pour la production des sites et des ateliers : -19 % par rapport à 2019 (Objectif 2030 : -30 %).

Dans le cadre de son plan de préservation de la biodiversité, augmentation des habitats en faune et flore réhabilités ou régénérés à 4,3 millions d’hectares fin 2025 (Objectif 2030 : 5 millions).

Leadership environnemental de LVMH de nouveau reconnu par le Carbon Disclosure Project : notation AAA renouvelée dans le classement 2025 du Carbon Disclosure Project.

Une empreinte économique et sociale forte en France et dans le monde

Plus de 211 000 collaborateurs à fin 2025 dans le monde.

Plus de 40 000 emplois directs en France, chacun générant 4,4 emplois indirects supplémentaires dans l'économie.

1er recruteur privé en France.

La préservation et la transmission des savoir-faire dans plus de 280 métiers dans la Création, l'Artisanat et l'Expérience client avec plus de 3 800 apprentis formés par l'Institut des Métiers d'Excellence LVMH depuis sa création en 2014, ainsi qu'une communauté de plus de 300 virtuoses.

Près de 1 000 associations et fondations agissant pour l'intérêt général soutenues en 2025 et près de 69 000 collaborateurs du Groupe engagés dans un partenariat au bénéfice de plus de 2 500 000 personnes aidées.

LIVE - L'Institut des Vocations pour l'Emploi : association dédiée au retour à la vie active après une longue interruption. 700 places annuelles, plus de 2 000 personnes accompagnées depuis sa création.

117 ateliers de production et d'artisanat en France.

5,5 milliards d’euros d’impôt sur les sociétés en 2025 dont près de la moitié en France, ce qui fait du Groupe le premier contributeur d’impôt sur les sociétés du pays.





Chiffres clés









En millions d'euros 2024 2025 Variation

2025/2024 Ventes 84 683 80 807 -5 %



Publiée -1%



Organique Résultat opérationnel courant 19 565 17 750 -9 % Résultat net (part du Groupe) 5 208 4 531 -13 % Cash-flow disponible d’exploitation 10 473 11 319 +8 % Dette financière nette 9 058 6 663 -26 % Capitaux propres 66 852 66 537 0 %

Par groupe d’activités, l’évolution des ventes est la suivante :

En millions d’euros 2024 2025 Variation

2025/2024



Publiée Organique* Vins & Spiritueux 5 862 5 358 -9 % -5 % Mode & Maroquinerie 41 060 37 770 -8 % -5 % Parfums & Cosmétiques 8 418 8 174 -3 % 0 % Montres & Joaillerie 10 577 10 486 -1 % +3 % Distribution sélective 18 262 18 348 0 % +4 % Autres activités & éliminations 504 671 - - Total 84 683 80 807 -5 % -1 %

* à structure et taux de change comparables. Pour le Groupe, l’effet périmètre par rapport à 2024 est négligeable et l’effet de change est de -3 %.

Par groupe d’activités, le résultat opérationnel courant a évolué comme suit :









En millions d'euros 2024 2025 Variation

2025/2024 Vins & Spiritueux 1 356 1 016 -25 % Mode & Maroquinerie 15 230 13 209 -13 % Parfums & Cosmétiques 671 727 +8 % Montres & Joaillerie 1 546 1 514 -2 % Distribution sélective 1 385 1 780 +28 % Autres activités & éliminations (623) (496) - Total 19 565 17 750 -9 %





Vins et Spiritueux : bonne résistance du champagne ; plus faible demande pour le cognac

Les ventes des Vins et Spiritueux baissent de 5 % (organique) en 2025. Le résultat opérationnel courant diminue de 25 %. L’année 2025 confirme le ralentissement de la demande observé depuis 2023 après plusieurs années exceptionnelles. S’ajoute l’impact sur la clientèle des tensions commerciales sur les marchés clés chinois et américain. Les Maisons de Champagne du Groupe maintiennent leur part de marché à 22 % des expéditions de l’appellation et les vins rosés de Provence continuent de surperformer la catégorie mondiale. Les ventes du cognac Hennessy sont pénalisées par une demande locale plus faible due principalement à des problèmes de droits de douane en Chine et aux Etats-Unis. Les Maisons de Vins et Spiritueux poursuivent leur investissement dans la désirabilité à long terme des marques et entament un programme d’efficience et de réduction des coûts.

Mode et Maroquinerie : bonne résistance auprès des clientèles locales

L’activité Mode et Maroquinerie voit ses ventes baisser en 2025, avec une amélioration au second semestre, reflétant une bonne résistance auprès des clientèles locales, alors que 2024 bénéficiait de la forte croissance des achats touristiques, notamment au Japon. Le résultat opérationnel courant est en baisse de 13 %, impacté principalement par l’évolution défavorable des devises. La marge opérationnelle reste à un niveau très élevé de 35 %. Louis Vuitton continue d’illustrer son exceptionnelle force créative à travers ses produits iconiques et l’expérience unique au sein de ses boutiques. En témoignent les derniers défilés de Nicolas Ghesquière et de Pharrell Williams, ainsi que l’architecture d’exception de The Louis, l’espace muséal en forme de navire à Shanghai, réinventant l’esprit du voyage de la Maison et attirant un très grand nombre de visiteurs. Les autres temps forts de l’année sont le lancement de La Beauté Louis Vuitton, un nouvel univers créatif sous la direction de Dame Pat McGrath, et la première saison en tant que Partenaire Officiel de la Formule 1®, durant laquelle 24 Malles Trophées sont créées, une pour chaque Grand Prix, illustrant l’excellence de ses artisans malletiers et maroquiniers. Christian Dior Couture ouvre avec l’arrivée de Jonathan Anderson à la direction artistique des collections Femme, Haute Couture et Homme, un chapitre marquant de l’histoire de la Maison. Ses premiers défilés suscitent une audience record et un accueil très enthousiaste. Incarnant l’élégance française, trois Maisons Dior sont inaugurées à New York, à Los Angeles au cœur de Beverly Hills et à Pékin. La joaillerie imaginée par Victoire de Castellane est portée par la nouvelle collection Diorexquis et les innovations de la ligne Rose des Vents qui célèbre ses 10 ans. Loro Piana réalise une performance remarquable, toujours soutenue par ses produits de la plus haute qualité. Pour marquer son centenaire, la Maison organise sa toute première exposition au Musée d’Art de Pudong à Shanghai. Les premiers défilés des nouveaux directeurs artistiques, Michael Rider chez Celine, Jack McCollough et Lazaro Hernandez chez Loewe et Sarah Burton chez Givenchy, ont connu un excellent accueil. Chez Fendi, Maria Grazia Chiuri est nommée Chief Creative Officer.

Parfums et Cosmétiques : innovation soutenue et maintien d’une distribution sélective

L’activité Parfums et Cosmétiques, stable en organique en 2025, maintient une politique d’innovation soutenue et une distribution très sélective. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 8 %, portant la marge opérationnelle à 8,9 %. Parfums Christian Dior bénéficie, en parfum, du lancement réussi de Miss Dior Essence et de Dior Homme. Sauvage reste le premier parfum masculin vendu au monde. Les innovations en maquillage de Forever et Dior Addict contribuent également à la performance de la Maison. Guerlain est porté par l’enrichissement de ses fragrances Aqua Allegoria et L’Art & La Matière. Parfums Givenchy dévoile avec succès une nouvelle composition florale de son icône avec L’Interdit Parfum. Maison Francis Kurkdjian propose au Palais de Tokyo à Paris, une exposition rétrospective de ses 30 ans de création.





Montres et Joaillerie : innovation continue en joaillerie et en horlogerie

L'activité Montres et Joaillerie réalise une croissance organique de ses ventes de 3 % en 2025. Le résultat opérationnel courant est en baisse de 2 %. Tiffany poursuit avec succès la rénovation de son réseau de boutiques et le renforcement de ses lignes iconiques, avec notamment les très bons résultats des collections HardWear, Knot et Bird on the Rock. En haute joaillerie, la ligne Blue Book Sea of Wonder réalise une performance inégalée pour la Maison, par ailleurs saluée pour sa créativité par les deux récompenses reçues au Grand Prix de la Haute Joaillerie à Monaco. Son nouveau concept de boutiques inspiré du Landmark à New York poursuit son déploiement mondial ; les ouvertures récentes des flagships à Milan et à Tokyo connaissent un niveau élevé de fréquentation et d’activité. Bvlgari réalise une nouvelle année record, commençant par la célébration à Shanghai de l’emblématique Serpenti à travers une exposition d’art immersive puis à Séoul et Mumbai. Sa nouvelle collection de haute joaillerie Polychroma génère un record de ventes de pièces multimillionnaires. De nouveaux flagships ouvrent sur ses marchés clés. Chaumet continue de développer sa ligne de joaillerie emblématique Bee de Chaumet et dévoile sa collection de haute joaillerie Jewels by Nature. En horlogerie, TAG Heuer bénéficie d’une forte visibilité lors des Grands Prix de Formule 1 dans le cadre du partenariat signé en 2024. Plusieurs nouveautés des Maisons du Groupe sont présentées à l’occasion des salons horlogers, avec des éditions limitées remarquées chez Hublot et Zenith.

Distribution sélective : performance remarquable de Sephora ; stabilisation de DFS

La croissance organique des ventes de l’activité Distribution sélective est de 4 % en 2025. Le résultat opérationnel courant est en croissance de 28 %. La marge opérationnelle augmente de 2 points à 9,7 %. Sephora poursuit une croissance solide de ses ventes et de ses résultats. La Maison accentue ses gains de parts de marché dans de nombreux pays, confortant son leadership mondial. Son offre unique de marques continue de s’enrichir avec notamment le lancement de Rhode qui a connu un démarrage record. La Maison poursuit ses investissements dans sa stratégie omnicanale et dans l’extension de son réseau de distribution avec une centaine d'ouvertures en 2025. Chez DFS, la rationalisation des opérations permet une forte amélioration de la rentabilité malgré un niveau d’activité encore pénalisé par la conjoncture internationale. Un accord est signé en janvier 2026 avec China Tourism Group Duty Free pour l’acquisition des activités de DFS en Grande Chine, notamment les Gallerias de Hong Kong et Macao. Le Bon Marché est en progression grâce à la stratégie de différenciation du grand magasin avec son offre sans cesse renouvelée et une programmation culturelle originale.

Confiance pour 2026

Malgré un contexte géopolitique et macroéconomique encore incertain, le Groupe reste confiant et maintiendra une stratégie centrée sur le développement de ses marques, porté par une politique continue d’innovation et d’investissement ainsi que par une exigence extrême de qualité de ses produits, de leur désirabilité et de leur distribution.

Fort de la grande réactivité de ses équipes, de leur esprit entrepreneurial et de la bonne répartition entre ses différents métiers et les zones géographiques où se situent ses clients, le Groupe se fixe l’objectif d’accentuer encore en 2026 son avance sur le marché mondial du luxe.

Dividende 2025

Lors de l'Assemblée Générale du 23 avril 2026, Christian Dior proposera un dividende de 14,30 euros par action, permettant ainsi de distribuer une part plus importante du dividende reçu de LVMH. Un acompte sur dividende de 6,05 euros par action a été distribué le 4 décembre 2025. Le solde de 8,25 euros sera mis en paiement le 30 avril 2026.

Le Conseil d’administration s’est réuni le 27 janvier pour arrêter les comptes de l’exercice 2025. Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport d'audit est en cours d'émission.

Ce communiqué est disponible sur le site web www.dior-finance.com .

Ce communiqué contient des éléments à caractère prévisionnel qui traduisent des appréciations et des projections. Par nature, ces éléments sont soumis à divers et importants facteurs de risque, incertitudes et aléas, en particulier ceux décrits dans le Rapport annuel établi par la Société et accessible sur son site internet (www.dior-finance.com). Ils ne doivent donc pas être considérés comme une garantie de performance future, les résultats effectifs pouvant différer significativement de ceux présentés ou implicitement inclus dans ces données prévisionnelles. Celles-ci reflètent les perspectives de la Société à la date des présentes, étant précisé que Christian Dior ne s’engage en aucune manière à réviser ou mettre à jour ces projections. Ces dernières doivent être utilisées avec prudence et circonspection et la responsabilité de la Société et de ses dirigeants ne pourra être engagée à cet égard sur quelque fondement que ce soit. Ce communiqué ne constitue pas une invitation à acheter ou à vendre des actions Christian Dior ou plus généralement à intervenir sur le titre Christian Dior.





ANNEXE

Les comptes consolidés résumés 2025 sont inclus dans la version PDF du communiqué.

Répartition des ventes par groupe d’activités et par trimestre

Ventes 2025 (en millions d’euros)

Année 2025 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre 1 305 10 108 2 178 2 482 4 189 49 20 311 Deuxième trimestre 1 283 9 006 1 904 2 608 4 431 267 19 499 Premier semestre 2 588 19 115 4 082 5 090 8 620 315 39 810 Troisième trimestre 1 330 8 497 1 958 2 319 3 992 185 18 280 Neuf premiers mois 3 917 27 611 6 040 7 409 12 613 500 58 090 Quatrième trimestre 1 441 10 159 2 134 3 077 5 735 171 22 717 Total 2025 5 358 37 770 8 174 10 486 18 348 671 80 807

Ventes 2025 (variation organique par rapport à la même période de 2024)

Année 2025 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre - 9 % - 5 % - 1 % 0 % - 1 % - - 3 % Deuxième trimestre - 4 % - 9 % + 1 % 0 % + 4 % - - 4 % Premier semestre - 7 % - 7 % 0 % 0 % + 2 % - - 3 % Troisième trimestre + 1 % - 2 % + 2 % + 2 % + 7 % - + 1 % Neuf premiers mois - 4 % - 6 % 0 % + 1 % + 3% - - 2 % Quatrième trimestre -9 % - 3 % - 1 % + 8 % + 7 % - + 1 % Total 2025 -5 % - 5 % 0% + 3 % + 4 % - - 1 %

Ventes 2024 (en millions d’euros)

Année 2024 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre 1 417 10 490 2 182 2 466 4 175 (36) 20 694 Deuxième trimestre 1 391 10 281 1 953 2 685 4 457 216 20 983 Premier semestre 2 807 20 771 4 136 5 150 8 632 181 41 677 Troisième trimestre 1 386 9 151 2 012 2 386 3 927 214 19 076 Neuf premiers mois 4 193 29 922 6 148 7 536 12 559 395 60 753 Quatrième trimestre 1 669 11 139 2 270 3 041 5 703 108 23 930 Total 2024 5 862 41 060 8 418 10 577 18 262 504 84 683

Les totaux des tableaux étant calculés sur la base de montants non arrondis, des écarts peuvent exister entre ceux-ci et la somme des éléments dont ils sont constitués.

Indicateurs alternatifs de performance

Pour les besoins de sa communication financière, en complément des agrégats comptables définis par les normes IAS/IFRS, Christian Dior utilise des indicateurs alternatifs de performance établis conformément à la position de l’AMF DOC-2015-12.

Le tableau ci-dessous recense ces indicateurs et le renvoi à leur définition ainsi qu’à leur rapprochement avec les agrégats définis par les normes IAS/IFRS, dans les documents publiés.

Indicateurs Renvoi aux documents publiés Cash-flow disponible d’exploitation RA (comptes consolidés, tableau de variation de la trésorerie consolidée) Dette financière nette RA (notes 1.22 et 19 de l’annexe aux comptes consolidés) Gearing RA (partie 7, Commentaires sur le bilan consolidé) Croissance organique RA (partie 1, Commentaires sur le compte de résultat consolidé)

RA : Rapport annuel au 31 décembre 2025

Pièce jointe