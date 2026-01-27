株式会社アドバンテストがグローバルでの知財管理の推進に向けてアナクアのAQXプラットフォームを採用

日東京, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- イノベーションと知財管理ソリューションおよび知財管理サービスにおける業界トップクラスのプロバイダーであるアナクア社（Anaqua）は、半導体の試験技術をグローバルでリードする株式会社アドバンテスト（Advantest Corporation）がグローバルな知的財産管理および同社の強固なイノベーション戦略の推進に向けて、アナクアのAI搭載型知財管理プラットフォームであるAQX®を採用したことを発表しました。

AIの高度化、電動化の進展、そして次世代デバイスの登場により、半導体分野においてはかつてない変革が進んでいます。こうした変化の激しいビジネス環境の中、株式会社アドバンテストにとって、従来以上に高度なイノベーションの創出と管理の強化は不可避でした。同社の知財管理業務にアナクアのAQXを導入することで、株式会社アドバンテストはグローバル拠点における知財業務フローの一元化と効率化を実現し、データの秘匿性の確保とグローバルでの各拠点間の強固な連帯を両立させ、さらには世界中の特許事務所との密な連携および各国特許庁のデータベースからの情報取得が可能になります。これにより、より高い業務効率を達成するとともに、正確性の高いデータを使って戦略的に自社知財データを活用することができます。

さらに、アドバンテストがグローバルに保有する知財ポートフォリオを戦略的に活用し、今後の事業全体をより強力に支えていくことを目指す中で、アナクアのAQXプラットフォームは、世界各国の特許事務所との連携を可能にするとともに、各国特許庁のデータベースからの情報取得を実現します。これにより、より高い業務効率、正確性、そして戦略的なインサイトの提供が支援されます。

アナクアのAQXプラットフォームは、以下の特長を提供します：

各国特許庁ともシステム連携したデータの正確性やコンプライアンスの確保を促進する 統合型の知財データ管理機能

AIを活用したワークフロー により、業務の自動化を可能にして属人化の解消を実現

により、業務の自動化を可能にして属人化の解消を実現 戦略的な意思決定を支援する 先進的なダッシュボードと分析機能

アドバンテストの世界にまたがるオペレーションを支援するスケーラブルなグローバル導入基盤

「株式会社アドバンテストにアナクアのAQX知財管理プラットフォームが選ばれたことを大変光栄に思うとともに、アナクアと世界中の革新的企業とのパートナーシップが一層強化されていると感じています。急速に変化する市場環境において私達のクライアント企業やイノベーターが常に優位性を保てるように高度なセキュリティを保ちながらAIを活用し、柔軟性も備えた知財ソリューションを提供し続けるというアナクアの揺るぎない取り組みが、今回の株式会社アドバンテストによる採用からも強く伝わるものと思います。」と、アナクア最高経営責任者 (CEO)のジャスティン・クロッティは述べています。

「株式会社アドバンテストは、70年にわたりイノベーションを牽引し、半導体テスト業界の発展に大きく貢献してきた素晴らしい実績を持つ企業です。技術革新が急速に進む現在、高性能かつAIを活用するための半導体に対する需要はますます高まっています。そのような環境の中、株式会社アドバンテストは、最先端のテストシステムによって業界を常に牽引し続けています。アナクアがアドバンテストの重要な知財資産を保護し、AI搭載型の知財管理ソリューションによって継続的なイノベーションの発展を支援できることを誇りに思います」と、アナクア 日本拠点代表取締役社長 兼 アジア太平洋地域ゼネラルマネージャーの足立和泰は述べています。

アナクアの知財管理プラットフォームAQXは、世界中の主要なイノベーション企業やブランドに採用されているほか、世界各国の特許法律事務所からも高い信頼を得ています。データ、分析、業務実行をエンドツーエンドで統合することで、知財プロフェッショナルがデータから得た洞察をもとにスムーズにアクションへ移すことを可能にし、業務効率の向上、リスクの低減、そして知的財産資産の戦略的価値の最大化を支援します。

株式会社アドバンテストについて

https://www.advantest.com/ja/ （日本語版）

アナクア社について

アナクアは、業界トップクラスのシステム統合された知財管理テクノロジーソリューションとサービスを、企業そして特許法律事務所向けに提供しています。アナクアのAQX®およびPATTSY WAVE®そしてRightHub®には、業界ベストプラクティスをもとにしたワークフローやビッグデータ分析機能、情報に基づいた知財戦略や意思決定、知財業務を効率化するスマートなビジネス業務環境を可能にするテクノロジーがさまざまな事業分野のニーズに対応する形で統合されています。アナクアのソリューションは、米国の特許申請数トップ100の企業やグローバルブランドの半数以上に採用されているほか、世界中の多くの特許法律事務所でも利用されています。知財管理のニーズを満たすソリューションとして知財エグゼクティブ、弁理士、弁護士、パラリーガル、知財関係者、発明者など、200万人以上のユーザーに世界中で使用されています。本社を米国ボストンに構え、米国各地、ヨーロッパ、アジア太平洋地域そしてオーストラリアに拠点を有しています。会社詳細は、ウェブサイトanaqua.comまたはLinkedInをご覧ください。

アナクア パブリック・リレーションズ（広報）：

お問合せ先 media@anaqua.com