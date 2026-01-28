WeRide GENESIS מאחדת בינה מלאכותית יוצרת ופיזית כדי להגדיר מחדש הדמיית נהיגה אוטונומית

גואנגג'ואו, סין, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

WeRide (HKEX: 0800.HK , נאסד"ק: WRD), מובילה עולמית בטכנולוגיית נהיגה אוטונומית, הכריזה על השקת WeRide GENESIS1, מודל ההדמיה למטרות כלליות הקנייני שלה. WeRide GENESIS מגשר בין בינה מלאכותית פיזית לבינה מלאכותית יוצרת, ומחבר את העולם האמיתי ועולם ההדמיה כדי להאיץ את הפיתוח, האימון והאימות של כלי רכב אוטונומיים (AV) בקנה מידה גדול.

באמצעות המינוף של בינה מלאכותית יוצרת, WeRide GENESIS יכול לייצר במהירות עולמות וירטואליים מציאותיים ביותר, לבנות ערים מדומות תוך דקות ולשחזר במדויק תרחישי נהיגה נדירים וקיצוניים מהעולם האמיתי שקשה לתפוס בכבישים אמיתיים. זה מאפשר לרכבים אוטונומיים לעבור הכשרה ותיקוף בקנה מידה גדול בהדמיה. התובנות שנוצרות מוזנות באופן רציף לתפעול בעולם האמיתי - ומשפרות באופן משמעותי את ביצועי הרכבים האוטונומיים בתרחישים מורכבים, האצה של מחזורי איטרציות, והפחתה בזמן ועלויות בהשוואה למבחני דרך מסורתיים.

WeRide GENESIS פותח כדי להתמודד עם האתגרים של מסחור הנהיגה האוטונומית בקנה מידה גלובלי. הערים שונות זו מזו עד מאוד ברשתות הכבישים, בהתנהגויות התנועה, בתשתיות, בתנאי מזג אוויר ובסביבות מבוקרות, דבר המעמיד דרישות גבוהות יותר ליכולות ההכללה של טכנולוגיית הנהיגה האוטונומית. עם זאת, בדיקות עולם אמיתי הן יקרות, איטיות ומוגבלות בכיסוי תרחישים, מה שמקשה ביותר על אימות בקנה מידה גדול בריבוי של ערים ותנאים. מכיוון שכך, פלטפורמת הדמיה באיכות גבוהה, המסוגלת לשכפל באופן מלא סביבות מהעולם האמיתי, הפכה להכרחית.

פלטפורמות הדמיה כאלה מאפשרות לרכבי אוטונומיים "לנהוג" בערים וירטואליות, ולחשוף נהגי בינה מלאכותית לתרחישי כביש, מזג אוויר ותנועה מגוונים - כולל אירועים נדירים בעלי סיכון גבוה. זה עזור להתגבר על אילוצי עלות וכיסוי של בדיקות בעולם האמיתי, משפר את יעילות האימון ומבטיח שרכבים אוטונומיים יהיו בטוחים ואמינים יותר בכבישים אמיתיים.

כאחת מפלטפורמות סימולציית הנהיגה האוטונומית המתקדמות ביותר בתעשייה, WeRide GENESIS משלבת ארבעה מודולי AI מרכזיים – תרחישי AI, סוכני AI, מדדי AI ואבחון AI – כדי להתמודד עם כל תרחיש נהיגה, ליצור עולמות וירטואליים תוך דקות, ולשכפל תנאים אמיתיים בדיוק של סנטימטר. זה מספק תמיכה חזקה לאימון, אימות ואיטרציה של אלגוריתמים לנהיגה אוטונומית.

1. עולם "לגו" עם שילובים בלתי מוגבלים

באמצעות בינה מלאכותית גנרטיבית, WeRide GENESIS בונה ערים ריאליסטיות מאוד תוך דקות, משחזרת במדויק תשתיות כבישים, תנאי מזג אוויר, פרטים סביבתיים והתנהגויות תנועה מגוונות מרחבי העולם.

בתוך "עיר הלגו" הזה, מודול תרחישי הבינה המלאכותית מדמה מגוון רחב של תרחישים מרכזיים שרכבי AV עלולים להתמודד איתם בכבישים אמיתיים. זה כולל חתכים פתאומיים של רכב, פניות שמאלה לא מוגנות, תמרוני התחמקות חירום, חדירות של הולכי רגל או רוכבים, ואירועים קיצוניים כמו שריפות, רעידות אדמה, חסימות דרכים ומזג אוויר גרוע. המודול מסתמך על מיליארדי קילומטרים של נתוני נהיגה מהעולם האמיתי, ועל למעלה משמונה שנים של מקרי שטח ארוכי טווח מפעילות הכבישים הציבורית של WeRide, ומבטיח שמערכות AV מצוידות להתמודד עם תרחישי קצה מורכבים.

2. אינטראקציה באיכות גבוהה עם תגובות מהירות

מידול מדויק של משתמשי כביש נחשב לאחת הבעיות המאתגרות ביותר בסימולציה של נהיגה אוטונומית. הקושי המרכזי טמון במעבר לייצוג משתמש כביש "ממוצע" כדי ללכוד במדויק התנהגויות בלתי צפויות בעולם האמיתי – למשל, נהג אנושי שחותך בפתאומיות את נתיב ה-AV.

כדי להתמודד עם זה, WeRide GENESIS הציגה את מודול AI Agents, שבונה מודלים חכמים להתנהגות עבור נהגים אנושיים, הולכי רגל, רוכבים ומשתמשי כביש אחרים. מודלים אלה מדמים באופן ריאליסטי את כל ספקטרום התנהגויות התנועה, מנהיגה שגרתית ועד לפעולות בסיכון גבוה.

על ידי שילוב דגימה חכמה של תרחישים עם מודל התנהגות, WeRide GENESIS יכולה לדמות מגוון רחב של סוגי דרכים, תנאי תנועה והתפלגות המשתתפים הדינמיים והסטטיים. דבר זה מאפשר לצוותי טכנולוגיה להעריך את בטיחות קבלת ההחלטות של AV ועמידות מערכת תחת תצורות אלגוריתמים שונות, לחזות ביצועים במגוון תחומי תכנון תפעולי (ODDs), ולשפר באופן מתמיד את יעילות ואיכותי האיטרציה.

3. אופטימיזציה בלולאה סגורה עם משוב רציף

בטיחות ונוחות הנוסעים נשארות עדיפות מרכזית בנהיגה אוטונומית, ו-WeRide GENESIS משפרת זאת באמצעות מודולי מדדי AI ואבחון AI, ויוצרת מסגרת סגורה שיטתית להערכה ואופטימיזציה.

מודול מדדי הבינה המלאכותית מספק מערכת הערכה כמותית המכסה בטיחות, עמידה בתקנות, נוחות ויעילות נסיעה. הוא מתרגם התנהגויות הנעה למדדי ביצוע מדידים, ומאפשר הערכה אוטומטית של שיפורי אלגוריתמים. לדוגמה, אי נוחות הנוסעים הנגרמת מבלימה פתאומית מתועדת כציון נוחות מסוים ומוחזרת לצוותי האלגוריתמים בזמן אמת לאופטימיזציה ממוקדת ואימות מחודש.

מודול אבחון הבינה המלאכותית מבצע אוטומציה של ניתוח השורשים ומספק המלצות לשיפור. הוא יכולה לזהות התנהגויות נהיגה לא אופטימליות, לנתח את הגורמים הבסיסיים שלהן ולספק פתרונות מעשיים. לדוגמה, כאשר AV נתקל בעיכובים בתפיסה או בשגיאות חיזוי בתרחישים אינטראקטיביים מורכבים, המערכת יכולה לאבחן, לתקן ולאמת מחדש ביצועים במהירות, ולהבטיח שהרכב יתנהג כל הזמן כמצופה.

4. פלטפורמה אחת לשימוש גלובלי

WeRide GENESIS היא פלטפורמת סימולציה ורסטילית מאוד התומכת בתנאי כביש עירוניים מגוונים, פרספקטיבות חיישנים ותצורות רכב. הוא יכול להכיל מגוון כלי AV, החל ממערכות סיוע מתקדמות לנהג רמה 2++ ועד רובוטקסיס אוטונומיות רמה 4. דבר זה מאפשר לנהגי הבינה המלאכותית של WeRide ברחבי העולם לעבור הכשרה ובדיקה על פלטפורמה אחת ללא צורך בסימולציות נפרדות לערים או סוגי רכבים שונים, מה שמייעל משאבי מחקר ופיתוח ומאיץ את פריסת ה-AV.

העוצמה הטכנולוגית הזו סייעה ל-WeRide להפוך לחברת הטכנולוגיה היחידה שמוצריה מחזיקים ברישיון נהיגה אוטונומית בשמונה מדינות, עם רכבי AV הנמצאים ביותר מ-40 ערים ב-11 מדינות, תוך שמירה על מעמד מוביל בפריסות מסחריות גלובליות.

באמצעות ארבעת מודולי הבינה המלאכותית המרכזיים שלה, WeRide GENESIS בנתה מערכת איטרציה סגורה מלאה שמייצרת אוטומטית תרחישים באיכות גבוהה, מזהה צווארי בקבוק בביצועים, מדגישה נקודות תורפה ומציעה שיפורים. זה מצמצם מיליוני קילומטרים של בדיקות כביש למספר ימים של סימולציה וירטואלית, ויוצר "גלגל תנופה של תאוצה" אמיתי להתפתחות הטכנולוגיה של WeRide.

"WeRide GENESIS בונה לנו יקום דיגיטלי שניתן לייצר, להרחיב ולפתח לפי דרישה. באמצעותו, נהגי הבינה המלאכותית שלנו יכולים להכיר את סביבת הנהיגה בכל עיר בעולם תוך דקות, ולבסס בסיס טכני איתן למסחור העולמי של נהיגה אוטונומית. זהו קפיצה אמיתית קדימה ביכולות התעשייה," אמר ד"ר יאן לי (Dr. Yan Li) , מייסד-שותף ו-CTO של WeRide.

השקת WeRide GENESIS מציגה את ההובלה הגלובלית של WeRide בסימולציית נהיגה אוטונומית, מידול סוכני בינה מלאכותית ואיטרציה סגורה, ומסמנת פריצת דרך טרנספורמטיבית ביישום בינה מלאכותית פיזית.

אודות WeRide

WeRide היא מובילה עולמית ומובילה ראשונה בתעשיית הנהיגה האוטונומית, כמו גם חברת רובוטקסי הראשונה הנסחרת בבורסה. הרכבים האוטונומיים שלנו נבדקו או הופעלו בלמעלה מ-40 ערים ב-11 מדינות. אנחנו גם חברת הטכנולוגיה הראשונה והיחידה שמוצריה קיבלו אישורי נהיגה אוטונומית בשמונה שווקים: סין, איחוד האמירויות, סינגפור, צרפת, שוויץ, ערב הסעודית, בלגיה וארצות הברית. מועצמת על ידי פלטפורמת WeRide One החכמה, הרב-תכליתית, החסכונית והניתנת להתאמה גבוהה, WeRide מספקת מוצרים ושירותים לנהיגה אוטונומית מ-L2 עד L4, הנותנים מענה לצרכי תחבורה בתעשיות הניידות, הלוגיסטיקה והתברואה. WeRide נבחרה לרשימות Change the World 2025 ו-Future 50 של מגזין Fortune לשנת 2025.

הצהרת נמל מבטחים



1 סביבה עצבית מהונדסת גנרטיבית לאינטליגנציה מדומה בנהיגה אוטונומית

