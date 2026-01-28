Les fossiles rares de Hezheng, dans la province du Gansu, font leur apparition à Shenzhen

SHENZHEN, Chine, 28 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 24 janvier, 54 fossiles précieux provenant du Hezheng Paleontological Fossil Museum (Musée paléontologique de Hezheng), situé dans la préfecture autonome hui de Linxia, dans la province du Gansu, ont été exposés au Shenzhen Art Museum (Musée d’art de Shenzhen), dans la province du Guangdong.

Situé dans le bassin de Linxia, le district de Hezheng se trouve à la frontière entre le plateau Qinghai-Tibet et le plateau de Lœss. La région se distingue par une succession continue de couches sédimentaires formées il y a au moins 30 millions d’années, lors du soulèvement du plateau Qinghai-Tibet.

Hou Sujuan, jeune chercheuse et directrice de thèse à l’Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology of the Chinese Academy of Sciences (Institut de paléontologie des vertébrés et de paléoanthropologie de l’Académie chinoise des sciences), a souligné que les fossiles découverts à Hezheng ont comblé une lacune dans l’histoire de la vie, entre l’extinction des dinosaures et l’apparition de l’être humain. À ce jour, plus de 40 000 spécimens fossiles ont été découverts et collectés dans la région, ce qui en fait la source la plus abondante de fossiles de mammifères en Chine, voire sur l’ensemble du continent eurasiatique.

Mondialement réputé pour la quantité impressionnante, la grande diversité et l’excellent état de conservation de ses fossiles paléontologiques, Hezheng revêt une importance majeure pour la reconstitution de la séquence évolutive des mammifères du Cénozoïque tardif en Asie.

Source : Hezheng Paleontological Fossil Museum