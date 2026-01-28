Bekaert neemt bandenversterkingsactiviteiten van Bridgestone in China en Thailand over en versterkt zo zijn leidende marktpositie

Bekaert heeft vandaag een overeenkomst gesloten met Bridgestone om de bandenversterkingsactiviteiten in China en Thailand over te nemen. De twee bedrijven ondertekenden een langetermijnleveringsovereenkomst, gekoppeld aan de overname van twee interne productielocaties van Bridgestone voor staalkoord. Bekaert versterkt zo de leidende marktpositie van zijn divisie Rubberversterking in de globale markt voor bandenversterking. De transactie zal naar verwachting worden afgerond in de eerste helft van 2026, onder voorbehoud van de goedkeuring van regelgevende instanties en de gebruikelijke closing voorwaarden.

Rubberversterking, de grootste divisie van Bekaert, is al meer dan 70 jaar marktleider in de globale markt voor bandenversterking en heeft ervaring in de overname en integratie van interne activiteiten van grote wereldwijde klanten. Deze overname breidt Bekaerts sterke positie in de markt voor staalkoord en zijn unieke wereldwijde productienetwerk verder uit, en versterkt het bestaande strategische partnerschap met Bridgestone. De langetermijnleveringsovereenkomst voor de levering van staalkoord verzekert de continuïteit voor hoogwaardige bandenversterking binnen een betrouwbaar leveranciersmodel.

Bridgestone is een van de toonaangevende bandenproducenten, met een lange traditie in eigen productie van hoogwaardige bandenversterking. De transactie omvat de verkoop van de vestigingen voor de productie van staalkoord in China (Bridgestone (Shenyang) Steel Cord Co. Ltd.) en Thailand (Bridgestone Metalpha (Thailand) Co. Ltd.). Deze vestigingen produceren hoogwaardige staalkoord voor verschillende types Bridgestone-banden. De voorgestelde overdracht van activiteiten maakt deel uit van Bridgestones strategie om de concurrentiekracht op middellange en lange termijn te versterken door maximaal in te zetten op samenwerking met wereldwijde partners, zodat het bedrijf beter kan inspelen op veranderingen in de marktcontext.

Yves Kerstens, CEO Bekaert: “Bekaert en Bridgestone kunnen bouwen op een langdurig strategisch partnerschap, gebaseerd op samenwerking en wederzijds vertrouwen. Wanneer de transactie wordt afgerond zullen we de teams in China en Thailand van harte welkom heten bij Bekaert. We blijven ons ook engageren voor gezamenlijke groei en innovatie met Bridgestone. Deze overname is ook een duidelijk teken dat we onze wereldwijde leidende positie in de markt van bandenversterking verder versterken.”

De transactie zal naar schatting ongeveer 80 miljoen euro toevoegen aan Bekaerts geconsolideerde omzet op jaarbasis. De vergoeding van 60 miljoen euro zal worden gefinancierd uit beschikbare kasmiddelen.

