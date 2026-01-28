IFE Conference 2026 encuentro para impulsar la innovación y la tecnología en la educación del futuro

El Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, a través del IFE Conference, refuerza el rol de la educación como eje estratégico ante la disrupción global generada por las nuevas tecnologías.

En su décimo segunda edición, IFE Conference congrega a más de 5,700 expertos, líderes académicos y tomadores de decisión de 46 países para ahondar sobre el futuro del aprendizaje.

La edición 2026 subraya la necesidad de una acción colectiva reuniendo a más de 860 conferencistas para impulsar modelos educativos innovadores.



MONTERREY and NUEVO LEÓN, Mexico, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Con el fin de diseñar las estrategias que respondan a las necesidades del futuro de la educación en México y América Latina, el Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, inauguró la décimo segunda edición del IFE Conference 2026.

El IFE es el instituto interdisciplinario de investigación del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, enfocado en innovación educativa. En esta ocasión, el congreso recibe a más de 5 mil 700 participantes, presenciales y en línea, de 46 países; y tiene como prioridad crear espacios de diálogo que habiliten la creación de una agenda educativa acorde al momento histórico ante la disrupción tecnológica impulsada por la inteligencia artificial.

Durante la inauguración, Juan Pablo Murra, rector del Tecnológico de Monterrey, resaltó la importancia del rol activo de las universidades ante los retos globales. “Es necesario ver a las universidades como fuentes de esperanza, pero no una esperanza pasiva, sino una que se construye en la acción, en las conversaciones y en el aprendizaje compartido” comentó. “Veamos la esperanza como eso que surge cuando vemos a otros crear valor, cuando nos inspiramos mutuamente y cuando decidimos ‘esperanzar’, es decir, impulsar en los demás la confianza y el ánimo para salir a transformar un mundo que hoy más que nunca nos necesita”.

Por su parte, Michael Fung, director ejecutivo del IFE, comentó que “ante un horizonte lleno de retos, las universidades tienen la responsabilidad de remar juntas hacia un futuro más prometedor. La colaboración académica y el desarrollo de habilidades son faros de esperanza genuina: a través de la educación podemos transformar vidas y construir la sociedad que necesitamos”.

El IFE Conference 2026 se realiza del 27 al 29 de enero en la ciudad de Monterrey, México con una agenda de más de 500 actividades, entre ellas: conferencias magistrales, paneles, summits especializados, ponencias seleccionadas, eventos híbridos y espacios de networking, diseñados para promover la colaboración internacional y el intercambio de conocimiento innovador.

Esta edición, la jornada cuenta con la participación de más de 860 conferencistas de todo el mundo, entre ellos: Robert J. Jones, presidente de University of Washington; CHEE Yeow Meng, vicerrector académico de Singapore University of Technology and Design (SUTD); Isabelle Hau, directora ejecutiva de Stanford Accelerator for Learning; y Michael Rao, presidente de Virginia Commonwealth University.

Acerca del Tecnológico de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es una universidad privada y sin fines de lucro, reconocida por su excelencia académica, innovación educativa y visión global. Fue fundada en 1943 y actualmente tiene presencia en 33 municipios de 20 estados de México, cuenta con una matrícula de 60 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, así como más de 27 mil alumnos de preparatoria. Acreditada por la SACSCOC desde 1950. Se ubica en el puesto #187 del QS World University Rankings 2026 y en la posición #7 en América Latina según el THE Latin America University Rankings 2024. Destaca también en empleabilidad global y programas de emprendimiento, siendo parte de redes internacionales como APRU y U21. Para conocer nuestro Boilerplate visite: https://tec.rs/Boilerplate

Acerca del Instituto para el Futuro de la Educación (IFE)

El Instituto para el Futuro de la Educación (https://tec.mx/en/ife) es un instituto de investigación interdisciplinario del Tecnológico de Monterrey, cuya misión es mejorar la vida de las personas mediante la transformación de la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida en todo el mundo. El Instituto crea, difunde y aplica innovación educativa basada en la investigación para mejorar los ecosistemas y las prácticas de aprendizaje, participando en diversas actividades de investigación, emprendimiento en tecnología educativa, consultoría, proyectos de impacto, promoción y desarrollo comunitario a nivel global.